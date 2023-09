“No al rigassificatore”, giovedì 14 settembre presidio sotto la sede di Unione Industriali

Savona. Domani, giovedì 14 settembre, è in programma un presidio sotto la sede di Unione Industriali, in via Gramsci a Savona, per protestare contro il rigassificatore. L’appuntamento è alle 10.30.

Questa manifestazione segue quella di ieri pomeriggio in piazza Sisto poco prima della seduta della commissione consiliare straordinaria convocata per porre domande ai tecnici (che non si sono, però, presentati) e la “catena umana” di domenica pomeriggio dal Albissola a Spotorno con 16mila partecipanti.

La nave, che sarà collocata a 2,9 km dalla costa di Savona, ha una capacità di stoccaggio pari a circa 170.000 metri cubi e ha dimensioni pari a circa 292,5 metri di lunghezza e 43,4 metri di larghezza. Diverse le preoccupazioni manifestate dai cittadini contrari: dalla vicinanza alla costa, alle possibili limitazioni e ai timori per l’impatto sull’ambiente marino.

Domani mattina, poco dopo l’inizio del presidio, il governatore ligure (e commissario straordinario) Giovanni Toti insieme al presidente della Provincia Pierangelo Olivieri saranno nella sede degli industriali savonesi per la firma dell’accordo di programma per l’area di crisi industriale complessa.