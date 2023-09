Nei boschi della Valbormida compare per la prima volta un procione: avvistato da un tartufaio

Valbormida. Un incontro che non ti aspetti questa notte per un giovane tartufaio che, mentre era nei boschi della Valbormida con il suo cane, ha avvistato un procione.

Si tratta del primo avvistamento di un orsetto lavatore nella zona e forse anche in Liguria. Il tutto è stato documentato da un video, dove si vede l’animale camminare tranquillo su un muretto e poi sparire nel bosco.

Il giovane preferisce mantenere segreta la località in cui si trovava in quel momento, “a tutela dell’animale” spiega e poi ci racconta le sue emozioni: “Non credevo ai miei occhi, questa volta la realtà ha superato la fantasia. Avevo visto questa specie originaria del continente americano solo nei documentari e trovarmela davanti nei nostri boschi è stato veramente inaspettato”.

Anche perché durante la ricerca notturna del tartufo, incontrare gli animali è quasi una prassi, ma se si tratta di caprioli o cinghiali, non di certo un procione.

“La ricerca del tartufo in notturna è qualcosa di magico – ci dice il giovane – la passione che ti spinge, tanti magri bottini ed ogni tanto qualche soddisfazione. L’incontro con animali autoctoni è praticamente quotidiano, bisogna prestare attenzione ai continui attraversamenti improvvisi di cinghiali e caprioli che possono creare pericoli, anche l’incontro con il lupo ormai non è più una novità. Poche notti fa però per la prima volta ho sentito il suo ululato da vicino è stato molto suggestivo ed anche in quella occasione ho avuto la fortuna di poterne registrare l’audio, il cane ne percepisce la presenza seguendo un istinto atavico e ti fa capire che c’è qualcosa che non lo fa stare tranquillo a quel punto non rimane che riprenderlo al guinzaglio e cambiare zona di ricerca”.

Ed ora bisognerà tenere l’occhio dritto anche per i procioni.