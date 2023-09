Murialdo, 60enne punto da un calabrone alla testa: soccorso con l’elicottero

Murialdo. Soccorsi mobilitati nel pomeriggio di oggi a Murialdo, in Val Bormida, in una abitazione nella località Isola Grande.

Secondo quanto appreso, poco prima delle 16 e 30, un signore 60enne è stato punto alla testa da un calabrone mentre si trovava nel suo giardino. A seguito della puntura dell’insetto l’uomo ha accusato un malore, facendo scattare l’allarme.

Sul posto sono prontamente intervenuti militi della pubblica assistenza e l’automedica del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari, considerato il serio pericolo dello shock anafilattico, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto in ospedale.

L’elicottero Grifo ha quindi trasferito il 60enne valbormidese presso il nosocomio San Paolo di Savona.

Stando alle informazioni sull’accaduto, l’uomo, nonostante la puntura in una zona sensibile del corpo e il rischio di una grave reazione allergica, non sarebbe in pericolo di vita e le sue condizioni ora non destano particolare preoccupazione.