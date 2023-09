Minore albenganese affidata ad una casa famiglia, Ciangherotti scrive al Tribunale dei Minori e sollecita un’ispezione

Albenga. “Sono proprio queste le cose che danno fastidio… e che non possono lasciare indifferenti. Il 16 agosto scorso ho effettuato un accesso agli atti per ottenere copia dei provvedimenti giudiziari del Tribunale per i Minori sul caso della minore ingauna affidata ad una casa famiglia e, guarda caso, pochi giorni dopo, il 21 agosto, ho trovato una lettera, firmata dal dirigente dei servizi sociali albenganesi Emanuele Scardigno su indicazione dell’assessore di riferimento Marta Gaia, in cui l’ufficio chiede espressamente al Tribunale l’assegnazione del caso della minore ad un altro Comune. Questo documento è la conferma che qualcuno sa bene di essere in torto per non aver applicato un ordine del giudice e ora cerca una via di fuga per togliersi ogni responsabilità. Un servizio così importante e delicato non può essere gestito in questo modo, occorre immediatamente fare chiarezza”. Lo dichiara il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti, che nei giorni scorsi ha sollevato il caso di una minore inguana affidata ad una casa famiglia, provocando anche la reazione dell’assessore albenganese ai servizi sociali Marta Gaia.

Il capogruppo albenganese ha scritto una lettera al presidente del Tribunale per i Minori: “Su questi casi seguiti dai servizi sociali del Comune di Albenga – spiega Ciangherotti – i cittadini hanno il diritto di vederci chiaro. Nel caso di specie, siamo in presenza di un evidente deterioramento dei rapporti tra la famiglia della minore e l’ufficio stesso. La situazione che si è venuta a creare è anomala ed è quindi ragionevole che gli organi competenti intervengano per effettuare i dovuti accertamenti“.

“Non deve stupire che la lettera firmata dal dirigente dei servizi sociali riporti la data del 21 agosto scorso, guarda caso pochi giorno dopo l’accesso agli atti da parte del sottoscritto – sottolinea Ciangherotti -. In qualità di consigliere comunale, ho ritenuto doveroso sollecitare l’attenzione del Tribunale affinché possano essere effettuate le dovute riflessioni su questa situazione”.

Ciangherotti, infine, precisa: “Il caso in questione attiene alla sfera privata di una famiglia, e di una nonna in particolare, la cui disponibilità non è stata (inspiegabilmente) presa in considerazione. Tuttavia, il modo in cui viene reso un servizio da parte della pubblica amministrazione è un fatto degno di interesse pubblico. I cittadini albenganesi contribuiscono concretamente al buon funzionamento della macchina statale ed è un loro diritto pretendere che i servizi sociali in questione funzionino nel modo più efficiente possibile. Personalmente sono convinto che ad Albenga sia necessaria una riorganizzazione del settore affinché non si vengano mai più a verificare situazioni simili, anche perché alla fine a rimetterci sono sempre i bambini. E questo non è solo ingiusto, ma è decisamente intollerabile. Su questo aspetto non arretrerò di un millimetro, con buona pace dell’assessore Gaia, che vorrebbe mettere tutto a tacere”.