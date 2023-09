Minore affidata a casa famiglia ad Albenga, Gaia: “Agito come sempre in accordo con autorità e istituzioni”

Albenga. Dopo la nota consegnata ai media del consigliere comunale di minoranza Eraldo Ciangherotti che mette il faro su una vicenda che riguarda l’affidamento ad una casa famiglia di una minore di due anni, con la nonna che non solo si oppone alla decisione del Tibunale dei Minori, ma che avrebbe riferito al coordinatore forzista Ciangherotti di aver sporto denuncia contro i servizi sociali arriva la replica dell’assessore alle politiche sociali Marta Gaia.

“Leggo quanto scritto e affermato dal consigliere di minoranza Eraldo Ciangherotti, – ha dichiarato. – Questioni così delicate penso si debbano discutere nelle sedi competenti e non con articoli di giornale. Detto questo, i servizi sociali operano e hanno sempre operato, sia in questo caso sia in tutti i casi con minori che giornalmente affrontano, in pieno raccordo con le autorità giudiziarie e le istituzioni preposte alla tutela dei minori”.

“Le problematiche con i servizi dell’Asl 2 non sono purtroppo una novità e non riguardano solo gli utenti e gli operatori dei servizi sociali. Un sistema sanitario pubblico depauperato di risorse umane ed economiche porta a rallentamenti non solo nelle liste di attesa per esami diagnostici, ma anche nell’operatività dei servizi territoriali preposti alla presa in carico di minori, adulti e famiglie”, ha concluso l’assessore Gaia.