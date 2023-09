Ministro Giorgetti a Genova, oggi l’incontro in Regione: sul tavolo anche le Funivie

Liguria. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha incontrato questo pomeriggio nella sede regionale di piazza De Ferrari il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Tra i temi affrontati, il progetto dell’ospedale e del campus universitario agli Erzelli, il contenimento del dissesto idrogeologico e il recupero delle funivie che collegano il porto di Savona alle aree produttive dell’entroterra.

Hanno partecipato all’incontro anche il viceministro Edoardo Rixi, il vice presidente di Regione Liguria Alessandro Piana, gli assessori regionali Andrea Benveduti e Giacomo Giampedrone, il sindaco di Genova Marco Bucci e l’assessore comunale Pietro Piciocchi.

“L’incontro è stato molto proficuo – fa sapere il presidente Toti a margine dell’incontro – rappresentando l’occasione per discutere dei principali asset per lo sviluppo del nostro territorio, che ha ribadito le sue potenzialità con un’edizione record del Salone Nautico. L’incontro di oggi conferma inoltre la vicinanza del Governo alle sfide economiche della Liguria, i cui dati, a partire dal turismo fino ad arrivare a porti e occupazione, parlano di una regione in ottima salute, traino dell’economia del Nord-Ovest e per la quale è fondamentale portare a termine i progetti in corso”.

Prosegue pertanto anche in sede regionale il dialogo tra Regione Liguria e struttura ministeriale, così come precedentemente fatto in sede Mef a Roma.