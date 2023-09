Millesimo, tutto pronto per l’inaugurazione del campo in erba sintetica: sabato il taglio del nastro

Millesimo. Tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo impianto calcistico di via Mameli, dopo l’intervento di restyling che ha visto la realizzazione di un nuovo manto in erba sintetica e lo spostamento delle tribune. Il taglio del nastro sarà domani, sabato 9 settembre, alle ore 16:00.

I lavori sono iniziati lo scorso maggio ed è stato rispettato il cronoprogramma, come annunciato infatti il campo potrà essere utilizzato dalla squadra giallorossa dall’inizio del campionato. Attualmente sono in corso gli ultimi gli interventi che prevedono l’intasamento della sabbia e di tonnellate di microgranuli di gomma, che faranno da “ammortizzatori” per i giocatori dando la sensazione di correre sulla terra. Per la giornata di domani i lavori saranno completati e il campo pronto ad ospitare numerose partite.

“Si tratta di un progetto importante per la nostra comunità – commenta il sindaco Aldo Picalli – che già in questo primo lotto di lavori, ha evidenziato la proficua sinergia e unità di intenti tra Comune di Millesimo, ASD Millesimo Calcio e ASD Skate Revolution e che al suo termine riguarderà non solo il calcio ma anche l’area dedicata al pattinaggio e al tennis, incentivando ulteriormente la promozione dei valori fondativi dello sport e della gioventù quali il rispetto, la promozione sociale e la condivisione”.

Per quanto riguarda lo stadio – spiega il primo cittadino – “è stato installato un manto di erba sintetica di ultima generazione ed rivisto il layout dentro e fuori dal campo, con interventi anche sulle panchine e le tribune. Quest’ultime sono state spostate dalla parte opposta e non sono più contro luce, successivamente verranno sostituite con nuove tribune coperte”.

Ma non solo il campo da calcio, il progetto di riqualificazione degli impianti sportivi di Millesimo prevede interventi anche al pallone che verrà trasformato in una struttura sportiva polivalente: “ I lavori sono in corso e dovrebbero terminare entro la prossima primavera – annuncia Picalli – In questo caso è previsto l’allungamento della struttura per fare posto alle tribune ora assenti, la capienza sarà di 200 posti. Si interverrà anche sugli spogliatoi“.

Un intervento totale che verrà finanziato con circa 800mila euro, di questi mezzo milione è stato messo a disposizione dal Comune, mentre la parte restante proviene dal bando sport e periferie, ha contribuito anche l’ASD Millesimo Calcio.

IL PROGRAMMA DELL’INAUGURAZIONE

Ore 16:00 inaugurazione e taglio del nastro da parte delle Autorità e del direttivo dell’ASD Millesimo Calcio

A seguire ore 16:30 Triangolare di calcio tra le squadre Leva 2008 di Millesimo, Vado e Legino

Ore 18:00 Incontro Vecchie Glorie Millesimo – Carcarese

Ore 19:00 Incontro 1a Squadra Millesimo – Pallare “Memorial Edy Amendola”

È inoltre prevista dalle ore 19 l’apertura degli stand gastronomici da parte della Proloco Millesimo