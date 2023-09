Millesimo, inaugurato il nuovo campo da calcio in erba sintetica

Millesimo. “Un momento importante che passerà nella storia”, sono queste le parole pronunciate dal sindaco Aldo Picalli prima del taglio del nastro che ha aperto ufficialmente il nuovo campo da calcio in erba sintetica di Millesimo.

Numerosi i partecipanti all’inaugurazione che è avvenuta alle 16:00 di questo pomeriggio, tra loro anche Don Giampiero Lovera che ha provveduto alla benedizione dell’impianto. La giornata si concluderà con l’amichevole tra le prime squadre di Millesimo e Pallare, in campo alle 19:00 per ricordare Edy Amendola (al termine dalla gara apriranno gli stand gastronomici).

Per l’occasione hanno potuto provare il nuovo manto in erba sintetica anche i giocatori della squadra 2008 di casa che hanno affrontato, in un triangolare, il Vado e il Legino. A seguire è andata in scena la partita tra le vecchie glorie di Millesimo e Carcarese.

L’intervento all’impianto di Viale Mameli ha interessato anche le panchine e le tribune (sono state spostate dalla parte opposta), è stato infatti ridisegnato il layout interno ed esterno al campo. I lavori sono partiti a maggio e, come da cronoprogramma, sono terminati in tempo per la nuova stagione della squadra biancorossa che milita in Prima Categoria.

Ma non solo il campo da calcio, il progetto di riqualificazione degli impianti sportivi di Millesimo prevede interventi anche al pallone che verrà trasformato in una struttura sportiva polivalente: “ I lavori sono in corso e dovrebbero terminare entro la prossima primavera – annuncia Picalli – In questo caso è previsto l’allungamento della struttura per fare posto alle tribune ora assenti, la capienza sarà di 200 posti. Si interverrà anche sugli spogliatoi“.

Un intervento totale che verrà finanziato con circa 800mila euro, di questi mezzo milione è stato messo a disposizione dal Comune, mentre la parte restante proviene dal bando sport e periferie, ha contribuito anche l’ASD Millesimo Calcio.