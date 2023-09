Migranti a Vadino, UDC: “Necessario dialogo per tutelare gli albenganesi”

Albenga. Sulla convocazione del Consiglio comunale Ingauno da tenere all’aperto in piazza San Michele ed il relativo ordine del giorno riguardante la collocazione degli immigrati a Vadino l’UDC (Unione Democratici di centro) di Albenga intende esprimere “perplessità e rammarico sul fatto che manchi il necessario dialogo costruttivo tra maggioranza ed opposizione al fine di far prevalere la competenza e la capacità politica strumentali al vivere civile, democratico e di sviluppo economico e sociale da condividere nonché ad una buona immagine della città”.

Afferma il responsabile organizzativo dell’Udc Albenga e Valli Inagune, Cosimo Luppino: “L’UDC non è stata coinvolta nel merito della questione riguardante sia la convocazione del Consiglio comunale all’aperto, inclusi gli aspetti di opportunità, sicurezza e costi, che quella della collocazione degli immigrati per cui non essendo a conoscenza delle relative divergenze non può che auspicare fin da oggi un fattivo dialogo, se non fraterno ed amichevole almeno corretto, strumentale per la tutela e promozione degli interessi materiali e spirituali di tutti gli albenganesi”.

Lo incalza il segretario provinciale dello scudo crociato, Roberto Pizzorno che puntualizza: “Stiamo lavorando per un centro destra unito unito alle prossime elezioni amministrative, ed in particolare sulla città di Albenga. Credo che il coinvolgimento del nostro partito, in questa delicata situazione legata alla collocazione degli immigrati, dovesse essere un atto dovuto”.

“In ogni caso continuiamo a lavorare sul territorio, parlando con la gente, ascoltando i problemi degli albenganesi, che ci daranno sicuramente spunti importanti per il programma di Governo della città” conclude Pizzorno.