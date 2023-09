Liguria. Ultimo giorno di instabilità latente sulla nostra regione. A partire da sabato pressione in aumento e tempo stabile e più caldo. Queste le previsioni del Centro Limet.

Su tutta la regione avremo ancora una nuvolosità irregolare. Schiarite più ampie a ponente ed addensamenti più compatti sul centro-levante, dove non si escludono sporadici rovesci in corrispondenza degli addensamenti più consistenti. Migliora ovunque in serata.

Venti da deboli a moderati dai quadranti meridionali. Mare mosso. Temperature pressoché stazionarie: sulla costa minime tra 16 e 20 gradi, massime tra 24 e 26 gradi; all’interno minime tra 9 e 15 gradi, massime tra 16 e 20 gradi.

Sabato 2 settembre un po’ di nubi al mattino in via di attenuazione. Pomeriggio nel complesso soleggiato.

Venti deboli da nord al mattino, variabili nel pomeriggio. Marie tra poco mosso e mosso. Temperature in aumento.

Domenica 3 settembre tempo stabile e soleggiato salvo velature. Temperature in aumento