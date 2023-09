Liguria. Nei prossimi giorni alta pressione in consolidamento sul comparto Europeo centrale. Sulla Liguria si attivano correnti settentrionali che garantiranno tempo stabile, in prevalenza soleggiato e con temperature in aumento. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Domenica 3 settembre

Cielo e Fenomeni: giornata caratterizzata da tempo stabile con il transito di velature in un contesto soleggiato, da segnalare solamente qualche annuvolamento pomeridiano sui rilievi del levante.

Venti: deboli o moderati settentrionali tra la notte ed il mattino, brezze dominanti nel pomeriggio.

Mari: in prevalenza poco mosso, localmente mosso a ponente in mattinata.

Temperature: in generale aumento. Costa: minime +18°C/+24°C ; massime +26°C/+31°C. Entroterra: minime +8°C/+19°C ; massime +22°C/+30°C

Lunedì 4 settembre

Avvisi: nessuno.

Cielo e Fenomeni: al mattino transito di stratificazioni medio-alte su tutta la regione, inoltre qualche addensamento potrà interessare i versanti padani alle spalle del Genovesato.

Nel corso del pomeriggio sottili velature in un contesto soleggiato sull’intero territorio regionale.

Venti: deboli o moderati da nord, possibili rinforzi sul settore centrale. Nel pomeriggio temporanea rotazione a sud lungo la costa.

Mari: in prevalenza poco mosso.

Temperature: in ulteriore lieve aumento.