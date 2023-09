Liguria. Un fronte atlantico è in transito oltralpe: questo richiama correnti di Libeccio e spiccata variabilità sulla nostra regione. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: al mattino cielo irregolarmente nuvoloso sul centro-levante. Non si esclude qualche isolato rovescio nelle zone interne di Tigullio e Spezzino. Nel pomeriggio le schiarite si faranno sempre più ampie anche se il cielo risulterà essere ancora, almeno a tratti, parzialmente nuvoloso su gran parte della regione.

Venti: freschi da sudovest, in particolare al largo. Sotto costa attesi venti moderati da sud-est, tesi sul settore centrale. Mari: mosso sul centro-ponente, molto mosso sui bacini di levante. Temperature: in calo le minime, in aumento le massime. Costa: minime 17°C/21°C ; massime 25°/28°C; entroterra: minime 10°C/16°C ; massime 22°C/26°C.

MERCOLEDì 20 SETTEMBRE: al mattino cielo a tratti nuvoloso, ma nel corso del pomeriggio la nuvolosità andrà via via aumentando, e con essa anche la possibilità di precipitazioni sparse sulla nostra regione.

Venti: moderati dai quadranti orientali. Mari: mosso o molto mosso al mattino, ma moto ondoso in graduale calo. Temperature: in calo.

GIOVEDì 21 SETTEMBRE: nuvoloso o molto nuvoloso ovunque. Precipitazioni al più moderate saranno maggiormente concentrate sul centro-levante della regione. Temperature in ulteriore lieve calo.