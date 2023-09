Liguria. Un blando nucleo di instabilità in quota attraversa le regioni settentrionali portando ad un aumento della nuvolosità e qualche fenomeno temporalesco. Peggioramento più corposo sabato. Ecco le previsioni del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: Rovesci e qualche colpo di tuono interesseranno al mattino le aree comprese tra savonese orientale e il Monte di Portofino, variabile a ponente e poco nuvoloso a levante. Dal pomeriggio ampie schiarite si faranno largo lungo la costa mentre veloci rovesci interesseranno le aree interne prima di un successivo miglioramento già entro sera.

Venti: Moderati meridionali in rotazione da nord in serata. Mari: Tra poco mosso e mosso. Temperature: in aumento le minime a fondovalle e sulla costa. Stazionarie le massime. Costa: minime 20°C/23°C; massime 23°/27°C; entroterra: minime 10°C/19°C ; massime 22°C/26°C.

VENERDì 15 SETTEMBRE: Poco nubi al mattino relegate ai fondovalle interni. Dal pomeriggio ma soprattutto in serata aumenta la nuvolosità da ponente, dove non si esclude qualche locale piovasco.

Venti: Moderati da nord al mattino, blandi a regime di brezza dal pomeriggio. Mari: Generalmente poco mosso. Temperature: In calo nei valori minimi.

SABATO 16 SETTEMBRE: Risale una perturbazione dai quadranti meridionali con piogge più intense sul ponente ligure. Piogge deboli moderate altrove, con ventilazione che in serata ruoterà dai quadranti nord orientali. [Seguire i prossimi aggiornamenti]