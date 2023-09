Maurizio Lastrico davanti a 1200 persone chiude in bellezza la rassegna “Teatro Moretti Off”

Chiusura col botto, ieri sera, con l’attesissimo spettacolo di Maurizio Lastrico per la rassegna estiva di cabaret “Teatro Moretti Off” che è andata in scena per tutti i giovedì di luglio e agosto in piazza San Nicolò a Pietra Ligure.

Davanti ad un pubblico di 1200 persone, Lastrico ha proposto il suo spettacolo “Lasciate ogni menata voi che entrate” con i suoi celebri endecasillabi “danteschi”, aneddoti sulla sua infanzia a Sant’Olcese, ma anche diversi pezzi in genovese. Uno show che ha regalato una serata di risate e divertimento agli spettatori che hanno gremito il teatro a cielo aperto con posti raddoppiati rispetto agli altri spettacoli della rassegna.

Se Maurizio Lastrico non ha deluso le aspettative, lo stesso si può dire per l’intera rassegna che ha portato a Pietra Ligure nove grandi nomi del panorama comico nazionale (tutti volti noti anche del piccolo schermo e di trasmissioni del calibro di Zelig: Max Angioni, Marta & Gianluca, Antonio Ornano, Raul Cremona, Andrea Di Marco, Enzo Paci, Dado e Paolo Migone.

Soddisfazione per la riuscita dell’evento – che merita certamente di continuare a crescere di anno in anno puntando a diventare un festival estivo di riferimento per il teatro comico – è stata espressa anche dal sindaco Luigi De Vincenzi e dall’assessore alla cultura Daniele Rembado che ieri sera hanno preso la parola prima dello spettacolo di Lastrico.

In particolare Rembado ha commentato così il successo di Teatro Moretti Off: “Ieri sera con lo show di Maurizio Lastrico e una piazza San Nicolò meravigliosa come non mai, si è conclusa la stagione del Teatro Moretti OFF. Pensare a Moretti OFF è stato facile. E’ bastato interpretare il desiderio di teatro, di partecipazione, di condivisione di bello scaturito questo inverno a seguito del grande successo della Rassegna in Teatro dove ormai da parecchi anni riusciamo, con uno sforzo organizzativo ed economico notevole, a portare i migliori nomi del teatro e dell’intrattenimento. Un flusso popolare spontaneo, incalzante e ostinato che ci ha portato in maniera consequenziale e naturale a ideare una rassegna simile, ma con un vestito estivo, più leggero e frivolo”

“Una rassegna che anche in questo caso ha avuto un gran successo, con uno strepitoso riconoscimento sia da parte del pubblico con tutte le serate sold out, ma anche degli artisti, che si sono letteralmente innamorati della nostra Piazza. Personalmente il successo più grande è stato quello di riuscire a proporre 9 serate capaci di far divertire e riunire sotto lo stesso palco tanti turisti ma anche tantissimi pietresi. Una cosa non scontata ma che quando succede ha qualcosa di magico perché lo interpreto come un riconoscimento al gran lavoro svolto!! Grazie di cuore a tutti coloro che hanno collaborato affinché tutto questo sia potuto accadere..” conclude l’assessore alla cultura.