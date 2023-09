Maltempo ad Albenga, la denuncia di Distilo: “Città troppo vulnerabile alle piogge”

Albenga. “La pioggia di ieri sera caduta in città ha già fatto capire quanto Albenga sia vulnerabile alle piogge”. Lo ha affermato il consigliere di minoranza e presidente del consiglio comunale di Albenga Diego Distilo: “Con solo poche ore di piogge, – ha proseguito, si sono verificati allagamenti in zona mare, zona foce e in altri luoghi della città”.

“Sui social girano da tempo foto di tombini pieni di erba e completamente intasati per tanto l’amministrazione comunale intervenga subito con la pulizia di tombini e condotte di scarico delle acque meteoriche. Ogni anno è sempre la stessa storia non vi è una programmazione dettagliata per prevenire gli allagamenti”.

“Lo scorso anno è stato un autunno ed inverno poco piovoso fortunatamente e speriamo lo sia anche quest’anno ma non è normale che i cittadini debbano pregare che non piova per non subire danni. Alla foce poi sempre il solito problema che potrebbe essere risolto con un opera di progettazione idraulica e con previsione di alcune pompe per impedire l’allagamento della strada mi domando perché non si vogliono vedere i problemi e risolverli invece di pensare ad altro”, ha aggiunto ancora.

“Se l’amministrazione comunale non intende occuparsi dei problemi di allagamento possibile della città lo facciano i funzionari e il dirigente al fine di provare a prevenire qualsiasi problema”, ha concluso Distilo.