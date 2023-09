Loano. Si sono conclusi nei giorni scorsi alcuni interventi di manutenzione alla residenza protetta Ramella di via Stella a Loano.

“La maggior parte dei lavori – spiegano il sindaco Luca Lettieri ed il vice sindaco con delega alla Rp Gianluigi Bocchio – ha riguardato il terrazzo che affaccia su via Damiano Chiesa: è stata rifatta la facciata, che risultava particolarmente ammalorata; è stata rifatta l’impermeabilizzazione ed è stata posata una nuova pavimentazione; la ringhiere sono state sostituite con nuovi parapetti in alluminio, materiale che riduce i costi di manutenzione e non richiede interventi di verniciatura periodica”.

Gli interventi hanno riguardato anche la parte interna dell’immobile, con la riverniciatura dei corridoi, delle stanze e degli ambienti comuni.

“Come già caduto in passato, questi interventi di manutenzione hanno l’obiettivo di offrire agli ospiti della nostra residenza protetta comunale e a tutti i loro famigliari una struttura in ordine e sicura e un ambiente il più possibile piacevole”, aggiungono Lettieri e Bocchio.

I lavori, suddivisi in tre lotti, erano partiti a settembre 2022 e hanno avuto un costo complessivo di circa 215 mila euro.