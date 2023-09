Loano, il consigliere Pesce contro la minoranza: “Mi querelarono per diffamazione, tempo investito meglio lavorando sui problemi reali”

Loano. “Ancora una volta questa opposizione svela il suo vero volto. Ancora una volta di fronte alle telecamere, agli organi di stampa e al Consiglio loro predicano trasparenza e collaborazione con la maggioranza, ma con il favore delle tenebre, agendo nell’ombra e senza un minimo di classe, decidono di fare ciò che ad una certa fazione politica riesce meglio… utilizzare la magistratura a scopo politico, per attaccare quello che si ritiene un avversario scomodo o pericoloso”. Il duro attacco alla minoranza di Loano arriva dal consigliere di maggioranza Matteo Pesce.

“In data 14 settembre 2022 – racconta – sono stato contattato dai carabinieri di Loano perché venissi informato di una querela per diffamazione a mezzo stampa a mio carico. Querela firmata dal mancato sindaco Piccinini, dall’attuale capogruppo di opposizione Isella e dalla consigliera Munerol. Una querela nata dalla pubblicazione di un post che riprendeva immagini ed affermazioni di esponenti dell’opposizione… peccato che immagini ed affermazioni siano state riprese dai loro account social, di dominio pubblico, dai giornali o dalle riprese dei consigli comunali antecedenti”.

“Il 7 agosto 2023 – prosegue Pesce – la Procura della Repubblica di Savona comunica che non vi sono iscrizioni suscettibili di comunicazioni. In altre parole: è passato più di un anno da questa denuncia e, verificando in procura, non risulta iscritto alcun procedimento nei miei confronti”.

“La ‘cavalleria politica’ purtroppo non esiste più, è appurato. Avrei apprezzato un dibattito in consiglio o una discussione nelle sedi opportune, ma si sa: signori si nasce e non si diventa. Ancora una volta, alcuni esponenti dell’opposizione dimostrano la loro più totale lontananza dai problemi della città, preferendo perdere tempo con ripicche legali contro alcuni esponenti di maggioranza… tempo che sarebbe ‘investito’ in maniera sicuramente migliore lavorando sui reali problemi, piccoli o grandi che siano, cui i loanesi devono far fronte, visto che anche loro rappresentano una certa fetta (minoritaria) di Loano”.