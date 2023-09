Loano e Borghetto piangono l’improvvisa scomparsa di Fabio Linoti

Loano/Borghetto. Lutto a Loano e a Borghetto Santo Spirito per l’improvvisa scomparsa di Fabio Linoti.

Batterista molto conosciuto e apprezzato a livello locale, Linoti si è spento improvvisamente a 55 anni a seguito di un malore.

Sulla sua pagina facebook sono già diversi i messaggi di cordoglio pubblicati da amici e conoscenti, ancora increduli per la triste notizia. Nel corso del tempo, Linoti aveva fatto parte di diverse band musicali ed era stato molto attivo presso la sala prove del circolo Arci “Italo Calvino” di Loano.

“È mancato il mio fratellino, aveva 55 anni, un infarto fulminante. Si chiamava Fabio Linoti, era una brava persona e un bravo batterista e io gli volevo un gran bene”, sono le parole commosse del fratello Franco.

Ai messaggi di cordoglio di amici e colleghi musicisti si aggiunge quello di Yepp Loano, con cui Linoti collaborava (l’associazione ha sede a Palazzo Kursaal, che ospita anche la sala prove del Calvino). Scrive Yepp: “Caro Fabio, grazie per la passione e la professionalità con cui hai accompagnato tanti giovani nel mondo della musica. Per te non era solo un lavoro ma un impegno vitale.

E non ti sei limitato ad insegnare uno strumento musicale ma hai creato una comunità di giovani appassionati di musica. Grazie. Ci manchi già tantissimo”.

“L’amministrazione comunale esprime vicinanza e cordoglio alla famiglia Linoti per l’improvvisa e prematura scomparsa del caro Fabio”, scrive sulla pagina Facebook del Comune il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa.

I funerali di Fabio Linoti verranno celebrati domani, 9 settembre, alle ore 15 presso la Chiesa Parrocchiale di San Matteo a Borghetto Santo Spirito. In giornata, invece, si terrà il Santo Rosario nella camera mortuaria dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (alle ore 17).