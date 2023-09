Loano, dopo 45 anni chiude il pastificio della famiglia Fiandaca: meritata pensione per Salvatore e Maria

Loano. Dopo 45 anni il pastificio della famiglia Fiandaca chiude per la meritata pensione dei titolari Salvatore e Maria.

“È uno dei pastifici storici di Loano, conosciuto dai loanesi e dai tanti turisti che in questi anni sono passati di qui per acquistare un ‘cabarèt’ di pasta artigianale fresca. É nei carruggetti orbi e dietro al bancone di questa bottega storica abbiamo sempre trovato gli amici Salvatore e Maria”, scrive sui social il sindaco Luca Lettieri che insieme all’assessore Enrica Rocca ha fatto visita ai due proprietari per omaggiarli con una targa.

“Non potevamo mancare per ringraziarli per aver contribuito a rendere più vivo e attrattivo il nostro centro storico in tutti questi lustri” commenta il primo cittadino.

Ma una parte dell’attività non andrà in pensione, perché – spiega Lettieri – “continuerà a ‘vivere’ nella campagna toscana in quel di Montespertoli dove Manuel Pintore del pastificio ‘I Mattarelli’ utilizzerà i macchinari di fabbricazione italiana che, con il loro suono caratteristico, hanno scandito il lavoro e la passione dei nostri amici. Buon meritato riposo!”.