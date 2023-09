Lo Sharin Judo riparte a settembre con i corsi per tutte le età

Lo Sharin Judo riparte a settembre con i corsi di judo.

La palestra Sharin offre corsi di judo per tutte le età

I BAMBINI dai 4 anni seguono corsi di judo elementare, psicomotricità e cadute passando successivamente ad una fase di JUDO PREAGONISTICO, in cui aumentano le difficoltà con elementi di acrobatica per arrivare alla classe AGONISTICA in cui sono impegnati in judo di livello elevato per competere nelle competizioni nazionali ed internazionali.

Lo Sharin Judo è pronto ad accompagnare i ragazzi in un percorso di crescita fisica e mentale durante il quale l’ambiente della palestra diventa una famiglia.

Perchè scegliere il JUDO?

Oltre ad essere uno sport che dona capacità fisiche straordinarie, è anche un arte marziale, che insegna valori come il rispetto, l umiltà e il bene comune.

Perchè scegliere SHARIN?

Perchè qui troverai tecnici FIJLKAM, con anni di agonismo ed esperienza nell’insegnamento alle spalle.

Vieni a provare questo antico sport allo Sharin judo!

guarda tutte le foto 12



L’ASD Sharin Judo accompagna i ragazzi in un percorso di crescita fisica e mentale

Dove siamo

La nostra sede è in via S.Cristoforo 13 Savona.

Per informazioni cercaci sulla nostra pagina Facebook oppure Instagram oppure chiamaci:

Andrea 346 3847561

Mirco 347 3730357

Samuele 349 1503058