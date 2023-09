Liste di attesa, l’assessore Gratarola: “Nuova delibera per abbattere ancora le tempistiche sui servizi sanitari”

Liguria. Il consigliere regionale Davide Natale (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di risolvere il problema dell’impossibilità di molti cittadini di accedere alle cure e agli esami diagnostici.

Il consigliere ha rilevato che, in base a due studi recentemente eseguiti, una percentuale compresa tra il 5 e il 5,8 dei cittadini liguri rinuncia a curarsi a causa dell’impossibilità di accedere in tempi certi e celeri ai servizi necessari.

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha annunciato un provvedimento della giunta per l’abbattimento delle liste di attesa per coordinare in modo organico i provvedimenti finalizzati a intervenire su una delle criticità della sanità ligure.

L’assessore regionale ha ricordato due misure specifiche già adottate: la delibera del 7 luglio scorso, che ha previsto il ricorso a soggetti privati accreditati per abbattere le liste di attesa per le prestazioni di endoscopia digestiva, e le linee di indirizzo approvate il 4 agosto scorso in merito all’appropriatezza prescrittiva delle prestazioni specialistiche per le patologie del colon.

Sulla continuità assistenziale è stato invece il consigliere regionale Gianni Pastorino (Linea Condivisa) a presentare due interrogazioni. Nella prima ha chiesto alla giunta quale è l’importo utilizzato nel 2021 e quello non utilizzato per la specifica attività del servizio di continuità assistenziale, considerate le chiusure dei poli a causa delle carenze di organico in tutte le Asl. Il consigliere ha rilevato che i relativi fondi sono stati utilizzati per altri espletamenti e sono conferiti nel fondo indistinto e che le ore di Continuità Assistenziale nel 2021 sono aumentate non per un potenziamento del servizio, ma per svolgere funzioni come le vaccinazioni anti-covid.

Nella seconda ha chiesto alla giunta come è stata impiegata la quota parte dirottata dalla continuità assistenziale al fondo indistinto nel 2021. Il consigliere ha ricordato che ogni anno vengono messi a bilancio capitoli di spesa relativi alla continuità assistenziale stabiliti sulla base di criteri come il criterio di 1 medico ogni 5000 abitanti e che nel 2021 numerosi poli di continuità assistenziale sono stati tenuti chiusi per carenza di organico e i relativi fondi sono stati utilizzati per altri espletamenti.

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha risposto che i costi complessivi sostenuti nel 2021 dalle asl è stato di 12 milioni e 488 mila euro. L’assessore ha precisato che il contratto nazionale dei medici di medicina generale non prevede per il settore della Comunità assistenziale la costituzione di un fondo annuale per la remunerazione dei medici incaricati, come avviene, invece, per i medici convenzionati nell’assistenza primaria.

L’assessore ha sottolineato che, nell’ambito del Fondo sanitario regionale indistinto, trovano imputazione gli oneri a carico delle aziende per il riconoscimento ai medici di continuità assistenziale delle ore di attività svolte e che, dunque, non è possibile pensare ad un meccanismo di definizione di un fondo annuo specifico sulla cui base, in considerazione degli eventuali minori costi sostenuti dalle aziende per la remunerazione dei medici di continuità assistenziale, si possa rilevare un risparmio di risorse in quell’anno da utilizzarsi in fase successiva per altre finalità.