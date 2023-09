L’intelligenza artificiale al servizio delle imprese: “ChatGPT”, webinar con la Camera di Commercio

Savona. Il PID – Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Riviere di Liguria – in collaborazione con il Consorzio I-NEST, organizza un webinar gratuito con lo scopo di illustrare “ChatGPT”, lo strumento che sta rivoluzionando i servizi di intelligenza artificiale aprendo le porte a nuove opportunità per le imprese. L’incontro si svolgerà in diretta streaming il prossimo 12 settembre alle ore 14.30.

Sono tante le opportunità per le imprese che questo chatbot, basato su un modello conversazionale, può realizzare grazie alla sua capacità di sfruttare l’Intelligenza Artificiale (AI) generativa e i meccanismi di apprendimento automatico.Sarà approfondito in modo semplice e concreto questa tecnologia, molto popolare oggi, che vede gli italiani tra i primi 10 utenti al mondo per volume di ricerche.Si parlerà dei vantaggi nella sua adozione anche nelle PMI e condivideremo alcuni casi di utilizzo e storie di successo nei settori turismo e accoglienza, commercio, servizi e marketing.Obiettivo: migliorare efficienza, produttività e competitività delle PMI, dalla gestione delle email alle presentazioni, dall’assistenza clienti alla preparazione di documenti, dall’analisi dei dati all’automazione del marketing.

A introdurre i lavori sarà Marco Casarino, Segretario generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, mentre Alessio Misuri di Dintec, Consorzio per l’innovazione tecnologica di Unioncamere, delle Camere di commercio e dell’ENEA presenterà I-NEST, European Digital Innovation Hub. A seguire, Enrico Molinari, Digital specialist del Servizio PID della CCIAA Riviere di Liguria illustrerà le opportunità offerte alle imprese dall’innovazione. A Marco Siino di CNIT – Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni e partner I-NEST, il compito di spiegare le “Potenzialità e limiti di ChatGPT”.

(Per informazioni è possibile inviare un e-mail al seguente indirizzo: digitalpromoter@rivlig.camcom.it. Il programma e le modalità di iscrizione si possono trovare cliccando QUI).