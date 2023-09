L’assessore Calcagno replica a Varazze Domani: “La mia vita nella scuola pubblica: come si può credere a una battuta?”

Varazze. “Tutta la mia vita nella scuola pubblica, tutto il mio impegno che, ancora oggi, con il ruolo che rivesto, prosegue per il bene della nostra scuola pubblica. Come si può interpretare un commento ironico e provocatorio, come reale?”.

Mariangela Calcagno, assessore all’Istruzione, interviene dopo la polemica intorno ad un suo commento in riferimento a un refuso apparso nel titolo di un articolo di un noto quotidiano. Un chiaro errore di battitura “i zaini”, anziché “gli zaini” e la foto messa su Facebook con i giudizi a seguire. Anche il suo: “E’ necessario fondare una scuola privata” e l’attacco della minoranza di Varazze Domani intenzionata a valutare una mozione di sfiducia nei suoi confronti.

“Sono sempre stata sul bastimento e mai scesa. La mia è stata una semplice battuta interpretata male. Ho un’incrollabile fiducia nella scuola pubblica dimostrata dai progetti portati a termine con successo insieme alla Giunta”, conclude Calcagno.