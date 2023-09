L’addio a “Leandro”, l’ultimo dei partigiani del Golfo dell’Isola: “Tramandare i valori della Resistenza alle nuove generazioni”

Spotorno. “Con profondo cordoglio, abbiamo accompagnato Carlo Griffo nel suo ultimo viaggio. Con Leandro, il nome di battaglia di cui andava enormemente fiero, se ne è andato l’ultimo dei partigiani del Golfo dell’Isola”. Così il consigliere regionale PD, Roberto Arboscello, e il sindaco di Sportono, Mattia Fiorini, nel giorno dei funerali del noto partigiano ed esponente storico dell’Anpi.

“Dopo aver combattuto nei movimenti di resistenza del territorio, in difesa di valori in cui fermamente credeva, ha speso tutta la vita a difendere quei stessi valori, trasmettendoli a chi, per sua fortuna, non ha vissuto i terribili giorni della guerra”.

“Alla signora Stefania, moglie di Carlo, abbiamo promesso di continuare l’opera meritoria di Leandro, affinché non vadano perdute la storia e le imprese di tutti quei giovani che hanno combattuto il nazifascismo per garantire la libertà delle generazioni successive” aggiungono Arboscello e Fiorini.

“La notizia di queste ultime ore che il Ministro Valditara ha rinnovato l’accordo tra Anpi e il Ministero dell’Istruzione, ma con ‘riserva’, cioè specificando che non è solo Anpi a detenere i valori della Resistenza, rende ancora più forte la nostra volontà a tenere viva la memoria, perché eravamo già consapevoli che la Resistenza non fosse un ‘monopolio’ di Anpi”.

“L’insegnamento dei valori della Resistenza e della Costituzione sono alla base di un’educazione civica e morale che può contribuire a sviluppare cittadini consapevoli responsabili, pronti a difendere i diritti umani e la giustizia sociale”.

“Il Comune di Spotorno si impegna a continuare a garantire questa parte fondamentale dell’educazione dei nostri ragazzi con i fondi per l’integrazione al POF (piano offerta formativa) che ogni anno mette a disposizione per contribuire a supportare l’istituzione scolastica. Per mantenere, tutti insieme, la promessa fatta alla moglie di Leandro, uno dei nostri ultimi partigiani”, dichiara ancora il sindaco Mattia Fiorini.

“Ieri è stato un giorno triste per le nostre comunità che perdono una persona che ha fatto dell’antifascismo e della democrazia la sua ragione di vita, durante e dopo la guerra. Sarà nostro dovere non solo ricordare Carlo ma proseguire la l’importante opera di diffusione di questi valori alle nuove generazioni e nelle scuole” conclude il primo cittadino spotornese.

“Un’opera che per il Ministro Valditara non sarà solo ‘monopolio di Anpi’, ma sicuramente Anpi ha avuto e avrà sempre un ruolo fondamentale nel tramandare quei valori, gli stessi che hanno accompagnato Leandro in tutta la sua vita” conclude il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello.