La Protezione Civile di Toirano e Loano si rafforza: cinque nuovi volontari per il gruppo intercomunale

Loano. Sono cinque i nuovi volontari che, nel prossimo futuro, andranno a “rimpinguare” l’organico del gruppo intercomunale di Protezione Civile e Antincendio Boschivo di Toirano e Loano.

Ai primi di agosto le amministrazioni dei due Comuni avevano pubblicato un bando per il reclutamento di nuovi operatori. Venerdì 1 settembre si sono tenuti i primi colloqui: al termine della selezione, sono stati individuati cinque candidati con le caratteristiche giuste per entrare a far parte del gruppo.

Nelle prossime settimane i nuovi volontari inizieranno il percorso di formazione che consentirà loro di acquisire le competenze specifiche in materia di Protezione Civile e di Antincendio Boschivo ed essere così pienamente operativi.

Il bando di selezione è ancora aperto. Alla campagna di reclutamento possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto 18 anni di età (o 16 anni con manleva da parte di un genitore o chi ha responsabilità genitoriale) che ne facciano espressa richiesta allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell’ambito della Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza.

La selezione dei candidati sarà effettuata da un’apposita commissione interna composta dal personale del Comune di Loano e Toirano e dai Volontari appartenenti al gruppo intercomunale, che valuterà la regolarità della domanda, i titoli e le altre qualità del candidato, il quale dovrà sottoporsi anche a un colloquio di valutazione individuale.

Le porte del gruppo intercomunale di Protezione Civile e Aib di Toirano e Loano sono sempre aperte a chiunque voglia dedicare una parte del proprio tempo a favore della propria comunità. I cittadini, dunque, sono invitati ad iscriversi al bando o a dare la propria adesione ad entrare a far parte del gruppo il prima possibile, così da poter partecipare alle imminenti sessioni formative autunnali.

Gli interessati possono prendere visione dei dettagli contenuti nel bando e compilare il modulo di adesione disponibile sul sito web istituzionale dei due Comuni o sul sito dell’Associazione delle Polizie Locali di Finale Ligure e Loano https://www.plrivieradiponente.it/reclutamentopc/; il modulo compilato va inviato all’indirizzo protezionecivile@comuneloano.it o consegnato in forma cartacea all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Loano in piazza Italia 2 e del Comune di Toirano in via Braida 35.

Il gruppo è un’organizzazione di volontariato che opera a livello locale, prevalentemente nel territorio due comuni, ma anche a livello regionale e nazionale. Il suo compito principale è quello di garantire la salute dei cittadini e la tutela dei beni (specialmente in caso di emergenza) nonchè svolgere attività di prevenzione e di sensibilizzazione rispetto alla cultura della Protezione Civile; ciò attraverso la promozione di comportamenti responsabili e la diffusione di informazioni utili alla popolazione.