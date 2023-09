La panchina rossa di Calice Ligure lancia il messaggio: “Le parole possono pesare come macigni”

La panchina rossa presente negli spazi di fronte al Comune di Calice Ligure si è arricchita di parole…”Nutriamo la speranza che tutti possano comprendere quale sia l’importanza delle parole in ogni contesto, sia esso domestico come scolastico o lavorativo” afferma il sindaco Alessandro Comi.

“Troppo spesso viene sottovalutata la conseguenza dell’uso improprio o sbagliato della nostra lingua, troppe volte non consideriamo cosa possa significare per i bambini e per gli adolescenti ascoltare dagli adulti frasi che inevitabilmente andranno a far parte della loro crescita culturale e civile”.

“Il rispetto per le donne e per il prossimo tutto parte anche da una maggiore attenzione posta a ciò che diciamo. Vale per tutti ed ancora di più per chi rappresenta i cittadini in politica o riveste ruoli di grande visibilità a livello mediatico. Le parole possono pesare come macigni”.

“Grazie a Giovanna Fechino per avere arricchito la nostra panchina” conclude il primo cittadino calicese.