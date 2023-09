La moderna schizofrenia virtualizzata

“Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti” affermava Luigi Pirandello più di un secolo fa individuando una sorta di schizofrenia naturale in ogni essere umano sdoppiato tra il sé e la maschera di sé. Il grande siciliano era anche molto più sottile, nelle sue Maschere nude il tema dello sdoppiamento del soggetto e della realtà stessa è affrontato con genialità in diverse sfaccettature. Non c’è modo in poche righe di analizzare la sua produzione teatrale raccolta nell’opera citata, mi piace ricordare un lavoro della fine degli anni venti meno noto al grande pubblico, l’atto unico “Sogno (ma forse no)” che fu insolitamente rappresentata per la prima volta in portoghese a Lisbona. La protagonista si risveglia da un sogno nel quale l’amante geloso la uccide strozzandola con una collana che lei desidera ma che non possiede e, al suo risveglio, riceve proprio quella collana da un antico spasimante nel momento stesso in cui il suo geloso compagno la va a trovare; subito si chiude il cerchio con la ripresa del dialogo tragico avvenuto in sogno e quella che sembra essere la realtà del momento. L’intreccio inscindibile tra i due piani è l’aspetto interessante, anche se il testo non è dei più riusciti di Pirandello, si presta a un’interrogazione che attraversa la storia dell’umanità da sempre: se la realtà è tale solo nella mia possibilità di rappresentarla a me stesso nella mia mente, come posso essere certo di non vivere perennemente in un sogno? Antichi e moderni si sono misurati sull’argomento, l’archetipo platonico del mito della caverna ritorna anche nella cinematografia contemporanea e riempie le pagine della saggistica sulla schizofrenia, ma credo che oggi, alla luce della capillare diffusione del mondo virtuale e parallelo al reale che viviamo collettivamente, il tema assuma caratteri che forse non sono del tutto nuovi ma che rivestono possibilità e pericoli mai sperimentati a questo livello.

“Lo schizoide ha terrore di un rapporto dialettico vivo e reale con gente viva e reale, e si rifugia in rapporti con esseri spersonalizzati, con fantasmi delle sue stesse fantasie, con riflessi delle sue stesse immagini” scrive lo psichiatra scozzese Ronald Laing in un saggio del 1960 dal significativo titolo “L’io diviso”. Aveva solo ventotto anni all’epoca dell’uscita di questo scritto, ma la sua analisi, sono passati da allora decenni e avvenimenti rivoluzionari, riveste ancora una sconcertante attualità, infatti definisce la schizofrenia come “malattia del nostro tempo”, inconsapevolmente anticipando quanto sarebbe avvenuto nel nuovo millennio. Mi sembra corretto riandare molto velocemente al lavoro di Eugen Bleuler, psichiatra svizzero maestro tra gli altri anche di Jung e Binswanger, che già nel 1911 descriveva così la schizofrenia: “La malattia è caratterizzata da un tipo specifico di alterazione del pensiero, dell’affettività e delle relazioni con il mondo esterno che non si ritrova con queste particolari caratteristiche in altri disturbi. […] Nei casi più gravi le espressioni emotive e affettive sembrano completamente mancanti” che, credo, ci riporti a una fenomenologia dei rapporti umani troppo spesso esperibile ai nostri giorni. Come non riconoscere la “falsificazione teatrale delle maschere” indicata da Pirandello? Come non individuarla nei rapporti interpersonali consumati attraverso messaggi virtuali? Come non comprendere che la paradossalità di incontri mai avvenuti porta ai drammi emotivi e alle manifestazioni anche violente che si segnalano nella cronaca quotidiana? Come non acquisire consapevolezza che l’incapacità di accettare la fine di una relazione, il divenire altro del partner, il proiettare l’immagine dell’altro che ci si è costruita come sua unica possibilità di essere è una moderna forma di schizofrenia?

Lontana da me la presunzione di possedere ampie competenze di settore, mi limito, molto liberamente, ad affrontare una riflessione su quanto sia normalizzata “la moderna schizofrenia virtualizzata” senza dimenticare il monito dello psichiatra ungherese-statunitense Thomas Istvan Szasz “La schizofrenia è un termine definito in modo così vago che, in pratica, è possibile applicarlo a quasi tutti i tipi di comportamento disapprovati da chi lo utilizza. Sarebbe perciò impossibile passarne in rassegna la fenomenologia, come lo sarebbe per quella dell’eresia”. Credo che, per non rapportarci al fenomeno come se noi non ne fossimo parte, sia come causa che come agiti, sia necessario comprendere il senso dell’affermazione pirandelliana che potremmo tradurre con: siamo tutti schizofrenici nel senso etimologico utilizzato da Bleuler di scissi mentalmente. Mi sembra che la condizione che Laing definiva con “insicurezza ontologica” ben si attagli ai comportamenti di chi, per dirla con Kafka, avverte l’ansia che comporta il vivere; la risposta è, di solito, la costruzione di un’area sicura nella quale la vita sia gestibile senza eccessiva difficoltà, senza pericolosi coinvolgimenti, senza inevitabili assunzioni di responsabilità. Sto riferendomi a quel mondo, troppo spesso più reale del reale, senza odore, senza sangue, dove con un clic è possibile “chiudere” una situazione di sofferenza, nel quale è facile rifugiarsi velocemente grazie al semplice utilizzo di un computer meglio se attrezzato di auricolari. Ma se l’io si definisce e si costruisce con l’incontro, spesso doloroso ma anche arricchente, con l’altro da me, questa virtuale sterilizzazione emotiva non comporta inevitabilmente una sorta di “anestesia atarassica”? Non accade che la mancanza di profondità relazionale appiattisca l’individuo reificandolo e trasformando il mondo in un assurdo e grigio “teatro di cose”? Forse è fastidioso avvertire la fondatezza di queste riflessioni specie se nascono nel soggetto stesso, il meccanismo che conseguentemente si attua è quello della difesa che però, essendo verso le proprie possibilità alternative, comporta un aggravarsi della scissione. Forse il successo dilagante della creazione di un proprio avatar può essere meglio compreso in questa prospettiva.

Forse nel tempo la schizofrenia diffusa non sarà più letta come malattia ma come il modo d’essere di tutti e l’apertura pirandelliana troverà conferma nella cura proposta dallo scrittore, il saper sorridere di sé, oppure il prevaricare dell’avatar sul soggetto regalerà a quest’ultimo la coscienza tragica della perdita di sé; forse il conflitto interiore tra il bisogno di vita vera e la paura di viverla troverà nuove occasioni per consentire “el nacimiento del hombre nuevo”, oppure l’inettitudine all’aria aperta della vita vera, fresca o miasmatica che sia, provocherà la fuga nel mondo virtuale senza più desiderio o possibilità di ritorno. Quello che è certo è che non va trascurato il problema, soprattutto negandolo e lasciando che operi indisturbato. Il mondo come rappresentazione presente nel pensiero più alto dall’età tragica, per dirla con Nietzsche, a Schopenhauer, da Pirandello alla psichiatria del XX secolo è ora più complesso. Mentre la scissione tra rappresentazione e realtà un tempo si consumava a livello endogeno, ora il fenomeno si specularizza in una sorta di raddoppiamento esogeno; la frantumazione dell’io attraverso la virtualizzazione della realtà, già precarizzata dalla rappresentazione operata dal soggetto gnoseologico, si sfaccetta nei centomila anticipati da Pirandello. Come sempre è possibile leggere il fenomeno sia come occasione che come tragedia, non credo di essere depositario di alcuna verità, solo di innumerevoli interrogativi, ma sono preoccupato che l’inettitudine alla vita tanto acutamente stigmatizzata dai grandi autori del primo 900 divenga un elemento costitutivo di ogni essere umano adeguatosi ai cambiamenti degli ultimi decenni. Sempre la tecnica ha modificato la realtà dell’uomo, ma così come nessun medico, pur riconoscendo entrambi per patologie, metterebbe sullo stesso piano un pelo incarnito e una metastasi diffusa, allo stesso modo non possiamo equiparare il motore a scoppio e la rete internet. Il piano inclinato della storia rischia di divenire pericolosamente scivoloso e ritengo saggio almeno direzionarne consapevolmente la destinazione.

