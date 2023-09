IVG Lavoro, ogni settimana le migliori opportunità sul nostro portale: ecco quelle inserite dal 4 al 9 settembre

Savona. Da sempre a IVG crediamo che far parte di una comunità voglia dire mettersi al servizio del territorio. Per questo abbiamo lanciato da tempo “IVG Lavoro“, una sezione specificamente dedicata a dare visibilità alle opportunità di occupazione nella provincia di Savona e ai corsi di formazione attualmente attivi, con l’obiettivo di aiutare e sostenere sia i cittadini che le realtà produttive del nostro territorio.

Di seguito le offerte di lavoro pubblicate nella settimana dal 4 al 9 settembre all’interno della sezione IVG Lavoro.

INSTALLATORE SPECIALIZZATO IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI

S.C.T. S.r.l. con sede in Toirano (SV) opera da oltre trent’anni nei seguenti settori:

Installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici industriali

Sistemi di automazione, supervisione e telecontrollo

Reti informatiche locali e geografiche

Assemblaggio e cablaggio di quadri elettrici

Attualmente è alla ricerca di due figure con mansioni di “installatore specializzato impianti elettrici ed elettronici”.

https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/installatore-specializzato-impianti-elettrici-ed-elettronici-toirano-sctsrl/

ADDETTI BAR GELATERIA

Nell’ottica di potenziare la propria offerta, ZELO Gelateria Bar Tavola Fredda in Savona ricerca giovani ambosessi: addetti al banco Bar e Gelateria, personale di sala e piccola cucina.

https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/addetti-bar-gelateria-sala-savona/

CUOCO/A

Ristorante-Pizzeria La Grotta a Cairo Montenotte è alla ricerca di un cuoco/a specializzato nella preparazione di piatti a base di pesce.

https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/cuoco-a-cairo-montenotte/

CAMERIERE/A

Il ristorante Il Portico a Orco Feglino ricerca una figura da inserire all’interno dell’organico con la mansione di CAMERIERE/A.

https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/cameriere-a-2/

ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE

Tempus Italia spa, agenzia leader nella selezione di personale, cerca URGENTEMENTE per importante azienda di produzione imballaggi un/una ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE. Luogo di lavoro: Albenga.

https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/addetto-a-alla-produzione/

ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA DI STUDIO

Studio Legale Maglione ricerca ricerca un/a addetto/a alla segreteria di studio. Luogo di lavoro Alassio.

https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/addetto-a-alla-segreteria-di-studio/

COMMESSA/O SVAPOTEL sigarette elettroniche

Azienda operante da piu’ di 10 anni nel campo commerciale con 2 unita’ operative, ricerca 1 commessa/o per il negozio di Pietra Ligure.

https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/commessa-o-pietra-ligure/

OPERAIO DI PRODUZIONE

Galvano Tecnica Srl, azienda del settore metalmeccanico, ricerca operaio addetto al reparto cromatura per montaggio/smontaggio/smerigliatura e pulizia di particolari meccanici. Sede di lavoro Cairo Montenotte.

https://www.ivg.it/offerte-lavoro-annunci/operaio-di-produzione/

CORSI DI FORMAZIONE

QUALIFICA PER ESTETISTA (under 24 anni)

Il centro di formazione CFPCemon di Ceva propone il corso di formazione per estetista under 24 anni. L’estetista è diventata una figura molto rilevante per uomini e donne, per la sua peculiarità di prendersi cura del corpo in modo molto personalizzato. Massaggi, make-up, trattamenti viso e corpo, nail art, depilazione e solarium sono alcuni aspetti della formazione che verranno affrontati. Una parte altrettanto rilevante riguarderà l’attenzione alle esigenze e aspettative di ciascun cliente. Le corsiste impareranno a lavorare in team, a confrontarsi con gli informatori, a svolgere attività contabili ed a conoscere le principali normative attinenti l’attività. In altre parole, otterranno gli strumenti per diventare professioniste del benessere. A conclusione del percorso formativo, sarà necessario sostenere un esame al fine di conseguire un attestato di Qualifica di Operatore del Benessere (certificazione equiparata al 3° livello del quadro europeo delle qualificazioni EQF).

https://www.ivg.it/annuncio-corso/qualifica-per-estetista/

QUALIFICA PER ESTETISTA (PER ADULTI)

Il centro di formazione CFPCemon dall’autunno proporrà il corso biennale di qualifica a pagamento aperto a tutte le persone con obbligo scolastico assolto. I corsisti impareranno a lavorare in team, a confrontarsi con gli informatori, a svolgere attività contabili ed a conoscere le principali normative attinenti l’attività. In altre parole, otterranno gli strumenti per diventare professionisti del benessere. A conclusione del percorso formativo, sarà necessario sostenere un esame al fine di conseguire un attestato di Qualifica di Operatore del Benessere.

https://www.ivg.it/annuncio-corso/qualifica-per-estetista-per-adulti/

