Ivana Spagna ad Andora, cosplay, appuntamenti golosi, musica e sport: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Settembre prosegue con numerosissimi appuntamenti gastronomici, ma non mancheranno nemmeno gli eventi musicali come quello che vedrà protagonista Ivana Spagna ad Andora, oltre a spettacoli teatrali, mostre, momenti culturali, mercatini e anche eventi dedicati allo sport. Ma ora entriamo nel dettaglio e scopriamo cosa ci aspetta il weekend per trascorrere momenti all’insegna di divertimento e del relax sia nelle località costiere che dell’entroterra.

A CALICE LA FESTA DI SETTEMBRE

Fino al 10 settembre a Calice Ligure torna la “Festa di settembre”, organizzata dall’associazione Zueni de Corxi, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con l’Associazione Culturale Calice Ligure Città della Musica, Progetto Sfuso Diffuso e Avis.

Protagonista della festa il coniglio disossato impanato e fritto, ma non mancheranno altre specialità gastronomiche come la frittura di acciughe del mar ligure e gamberi rosa di La Spezia, le empanadas, le tagliatelle, i ravioli freschi al ragù bianco di coniglio, i famosissimi sgabei avisini e molto altro. Oltre al buon cibo, per tutte le giornate protagonista sarà anche l’animazione musicale con: venerdì 8 “Radio Ga Ga”, tributo ai Queen; sabato 9 Mugugno Finalese e Dj Pietro Ravera; Domenica 10 North East Ska Jazz Orchestra.

Inoltre sarà presente un mercatino con prodotti di artigianato locale a cura di Sfuso Diffuso.

Qui il programma completo dell’evento

AD ANDORA ARRIVA IVANA SPAGNA

Si chiama “Tutti nel Jukebox” e celebra i nomi che hanno reso indimenticabili le estati al lido o le serate al bar, dagli anni ’60 agli anni ’80. Sabato 9 settembre 2023 ad Andora, in Piazza Santa Maria alle ore 21.30, si svolgerà la prima edizione di una rassegna che vuole rendere omaggio alla storia del jukebox, ed ogni anno, avrà come obiettivo il riconoscimento di un premio speciale all’artista che sarà chiamato a partecipare all’evento in qualità di “Special Guest” della serata. L’annunciato ospite d’onore dell’evento, Edoardo Vianello, non potrà essere probabilmente presente a causa di un piccolo intervento chirurgico, ma il Jukebox di Andora può contare anche su un’altra icona della musica italiana, Ivana Spagna. Interprete di tanti grandi successi, ultima donna a vincere il Festivalbar nel 1987 con il brano “Dance Dance Dance”, Ivana Spagna è una artista molto amata per il suo talento, il repertorio coinvolgente e la straordinaria umanità che ha sempre caratterizzato il rapporto con il pubblico.

Leggi qui tutti le informazioni utili sulla serata

COSPLAY PROTAGONISTI DI ALBENGA DREAMS

Nel centro storico di Albenga e in Piazza del Popolo a settembre torna Albenga Dreams. L’evento si terrà dall’8 al 10 settembre e vedrà la presenza di concerti, Cosplay, convegni, mostre,aree giochi attrezzate, workshop, dimostrazioni, area fumetto e tanti altre iniziative tematiche. Un’esperienza che saprà coinvolgerà grandi e piccini, appassionati e non, che potranno vivere l’atmosfera magica del mondo fantasy e magari scattare una foto con il proprio personaggio preferito.

Per tre giorni il bellissimo centro storico di Albenga si animerà con spettacoli, incontri, conferenze, ospiti del settore e tanto altro. Non potete perdervi anche i laboratori di robotica, l’esposizioni lego, l’emozionante escape room, percorsi soft air e un angolo dedicato al mondo tattoo. Un’esperienza che saprà coinvolgerà grandi e piccini, appassionati e non, che potranno vivere l’atmosfera magica del mondo fantasy e magari scattare una foto con il proprio personaggio preferito.

“Qui tutti i dettagli della manifestazione”

SECONDO APPUNTAMENTO PER VARIGOTTI&FRITTI

Venerdì 8 e Sabato 9 settembre secondo appuntamento stagionale 2023, dalle ore 18, per “Vari Gotti&Fritti” al Porto di Finale Ligure, l’evento che unisce il food&beverage alla tranquillità di una serata con amici e famiglia, degustando e sorseggiando tra il mare e le barche, nel suggestivo paesaggio di un luogo tutto da scoprire con le prelibatezza proposte dalle Associazioni locali e dai produttori di vino, birra e gelati del territorio. La possibilità, quindi, di passare una serata direttamente sul mare sorseggiando un buon bicchiere di vino locale e degustando un piatto della tradizione.

Tra le proposte: pesci fritti, panini alle acciughe, focaccini del finale salati vuoti o con lardo, primi piatti, dolci e prodotti di pasticceria, gelato artigianale, vini del territorio, birre artigianali e diverse sfiziosità per aperitivi sfiziosi.

PICCOLO FESTIVAL DELLE CULTURE VERTICALI A FINALBORGO E AL MONTE CUCCO

Giunto alla sua terza edizione, venerdì 8 e sabato 9 settembre torna nel finalese il Piccolo Festival delle Culture Verticali, con una formula rinnovata e ancora più ricca: tra Finalborgo e il Grottone di Monte Cucco a Orco Feglino, due giorni tra arte, danza, musica e natura, nello scenario di un territorio diventato mecca dell’outdoor a livello internazionale.

In programma laboratori di danza verticale, musica, circo, slackline, arrampicata, passeggiate, ma anche scultura, presentazioni di libri, performance, concerti dal vivo, all’interno di una manifestazione interamente dedicata alla dimensione artistica della verticalità. www.cultureverticali.com

“Qui tutti i dettagli.

FIERA DI SAN BARTOLOMEO DEL BOSCO

Sulle alture di Savona, nella valle del Santuario a pochi minuti dal mare, nella frazione di San Bartolomeo del Bosco, ritorna dopo 8 anni, un tradizionale evento che si sviluppa sulle diverse tematiche di agricoltura, allevamento, artigianato, divertimento, gusto, cultura, arte, storia, condivisione e sostenibilità.

Il programma delle varie attività sarà molto ricco e interessante, basato su diversi livelli sia per accogliere e svolgere l’animazione per i bambini, sia per il divertimento degli adulti, con balli tradizionali e folk, musica rock, l’artigianato, la degustazione dei nostri prodotti di eccellenza locale.

“Leggi il programma completo dello spettacolo”

AD ALASSIO IL TEAM ALPECIN ITALIA DAY

Per celebrare una stagione ciclistica eccellente, costellata da numerosi successi dal Team Alpecin Deceunink nel world Tour Pro, culminata con l’assegnazione del titolo di Campione del mondo a Matheu Vander Pool, domenica 10 settembre, dalle ore 9, dal molo di Alassio partirà il primo Alpecin Team Italia Day , a cui parteciperanno tutti i ragazzi e ragazze del team Alpecin Italia , capitanati dal Team Manager Spiniello Domenico referente italiano del main sponsor Alpecin e dal responsabile tecnico Agolio Calisto.

Una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della sana competizione lungo le strade verso le alture del savonese con cronoscalata e ritorno nella città dei baci .

Leggi tutto quello che c’è da sapere.

MERCATINO DI ANTICHITA’ E COLLEZIONISMO A LOANO

Torna, a Loano, il Mercatino di Antichità e Collezionismo organizzato dall’Associazione Culturale e Ricreativa E20 Free con il patrocinio degli assessorati al commercio e al turismo del Comune di Loano. Domenica 10 settembre la manifestazione dedicata all’antiquariato e agli oggetti da collezione prenderà il via alle 8 e proseguirà fino alle 18 sotto i portici di corso Europa e nei vicini giardini “Bestoso”.

Qui tutte le informazioni sull’evento.

FESTA DELL’AMARETTO A SASSELLO

Torna, con tante novità, la tradizionale Festa dell’Amaretto di Sassello. L’appuntamento è in programma per domenica 10 settembre, dalle ore 14 nel centro storico, ma l’avvicinamento alla manifestazione avverrà già sabato 9 settembre, alle 21, presso la Basilica dell’Immacolata Concezione con Voxonus Ensemble (Orchestra Sinfonica di Savona) che, in collaborazione con l’Accademia del Ricercare, eseguirà il concerto Vivaldi che passione. Domenica 10 settembre a partire dalle ore 14.00, in Piazza Concezione, apriranno gli stand delle fabbriche di amaretti (amaretti Virigina, amaretti Adr Spa – La Sassellese, Isaia e Biscottificio, amaretti Giacobbe, amaretti Panarello, amaretti antica pasticceria Jole); inoltre, vi sarà uno stand davanti al Comune dove gli amaretti verranno fatti e cotti sul momento. Birra artigianale e focaccette per allietare tutti i palati. Menù a tema nei ristoranti locali.

Qui il programma delle serate.

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.