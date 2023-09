Italiana Coke, M5s: “Fare chiarezza sull’impatto ambientale e la salute dei cittadini”

Cairo M. “Italiana Coke, con la migliorata situazione finanziaria ed economica è pronta ad investire anche nella riattivazione del carbone (es filtri di depurazione) e nel recupero dei fanghi industriali. E’ faticoso condividere il giudizio positivo dei sindacati dopo il vertice con l’azienda, viste le gravi inadempienze tuttora in atto, ad oggi non è stato risolto l’inquinamento attuale e passato, non sottostando in modo completo alle prescrizioni dell’Aia”. Questo il giudizio del M5s savonese dopo gli annunci dell’azienda.

“Mantenere l’occupazione è sicuramente un fatto positivo, ma a quale costo? La salute e la vita dei cittadini Valbormidesi vanno rispettati, così come vanno rispettate tutte le normative esistenti e le prescrizioni che si possono adottare. D’altro canto, Italiana Coke contesta anche il fatto che i monitoraggi ambientali hanno evidenziato dei picchi, che secondo l’azienda dovrebbero essere letti in una chiave diversa, da “concordare”, ovviamente in un’interpretazione più favorevole all’azienda stessa” sottolinea la coordinatrice provinciale Stefania Scarone.

“Quindi gli enti e la cittadinanza dovrebbero accettare un ulteriore aggravarsi della situazione ambientale e prendere atto che in Italiana Coke va tutto bene e che è solo una questione di punti di vista” .

“Investire nettamente e pesantemente in miglioramenti ambientali non sembra essere una strada percorribile per l’azienda, perché non redditizia; ma non sarebbe competenza degli enti e delle amministrazioni come pure dei sindacati condurre per mano, le aziende in tali percorsi, soprattutto quando tali aziende fanno utili?”.

“I cittadini che subiscono, specie nel savonese, ogni sorta di imposizione ed accanimento sanitario ed ambientale, possono “concordare” qualcosa con chi li amministra o subiscono e basta?”.

“Le associazioni ambientaliste della Val Bormida chiedono che finalmente ci sia chiarezza sull’impatto ambientale di Italiana Coke sulla salute dei cittadini di Cairo Montenotte e che le informazioni raccolte dai rilevatori posti sui camini della fabbrica vengano rese finalmente pubbliche” conclude l’esponente pentastellata.