Investimento pedonale a Savona: intervento dei vigili del fuoco

Savona. Brutto incidente nel pomeriggio a Savona, in via Nazionale Piemonte, dove un uomo è stato investito da un furgone.

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. Sul posto per prestare i primi soccorsi sono immediatamente intervenuti l’automedica del 118, i militi della Croce Oro Mare di Savona e una squadra dei vigili del fuoco.

Al momento non sono ancora state rese note le condizioni di salute dell’anziano investito, che è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

Aggiornamenti in corso.