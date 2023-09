Insieme per Carcare: “Il Comune crea profili Facebook e Instagram ma il disciplinare per gestirli arriva dopo 2 mesi”

Carcare. “E’ stata necessaria una nostra interrogazione per fare regolamentare correttamente la gestione della pagina Facebook e il profilo Instagram ufficiali del Comune di Carcare. Esattamente, perché dal momento della loro nascita, quasi due mesi fa, sino al 15 di settembre, esistevano nella galassia dei social senza essere autorizzati e disciplinati da nessun atto amministrativo di Giunta o di Consiglio”. A sostenerlo è il gruppo comunale di minoranza “Insieme per Carcare”.

“Nel frattempo – racconta il gruppo che fa capo ad Alessandro Ferraro – a fine del mese di agosto arriva negli uffici comunali l’interrogazione del gruppo di opposizione, stimolata peraltro da un uso giudicato improprio per una pagina dal carattere istituzionale, post e commenti della maggioranza contro l’opposizione. Deontologicamente non certo ciò che ci si aspetta da una pagina nata per informare la cittadinanza. Ci è sembrato strano non riscontrare alcun documento ufficiale della nascita di questi nuovi strumenti di comunicazione del Comune di Carcare, così come è stato altrettanto singolare ravvisare un uso improprio di confronto dialettico tra maggioranza e opposizione”.

L’interrogazione, a firma di Alessandro Ferraro, Franco Bologna, Giorgia Ugdonne e Christian De Vecchi, rileva che “in data 18 Giugno 2023 è stato creato il profilo sul social Facebook del Comune di Carcare” ma che “non è apparsa da nessuna parte una delibera di approvazione di alcun disciplinare per la gestione della pagina, nè tantomeno sono stati resi noti i nomi del/i dipendente/i comunale o dell’/degli amministratore/i autorizzato/i a interagire sul social con quel profilo“. La minoranza inoltre rileva che “trattandosi di pagina istituzionale deve avere esclusivamente finalità istituzionale” e che “non dovrebbero essere inserite campagne promozionali di qualunque gruppo politico” e per questo chiede “da chi è gestita la pagina; la visione in Commissione Consigliare e la lettura in Consiglio Comunale del disciplinare per la gestione; se si ha la consapevolezza di poter incorrere in procedimenti penali qualora si continuasse ad utilizzare codesta pagina in modo improprio e a fini propagandistici“.

“L’interrogazione in cui chiediamo la regolarizzazione di questi strumenti è del 30 di agosto, il disciplinare è arrivato solo dopo le nostre richieste il 15 di settembre. Siamo stati amministrativamente non in regola per 2 mesi” concludono. L’interrogazione verrà discussa nel prossimo consiglio comunale di fine settembre.