Incontro tra sindaci sul rigassificatore, Orsi: “Nessuna strategia e iniziativa”. Meles: “Finti oppositori di Toti”

Savona. Polemiche della minoranza consiliare savonese dopo il primo incontro tra i sindaci del comprensorio savonese per affrontare il tema del rigassificatore. Convocato da Marco Russo, ieri i primi cittadini si sono riuniti ieri pomeriggio a Palazzo Sisto: “Il progetto ha gravi criticità, sono necessari approfondimenti tecnici“, hanno commentato concluso il confronto.

Critiche dai consiglieri di minoranza Fabio Orsi (PensieroLibero.zero) e Manuel Meles (Movimento Cinque Stelle). “Io non voglio fare sterile polemica – ha detto Orsi – perchè mi auguro davvero che si faccia fronte comune, però vorrei lo si facesse seriamente. Vi invito a leggere il comunicato stampa redatto, certamente, su impulso savonese e di valutare se quanto emerge possa ritenersi soddisfacente”. Poi riporta alcune frasi dichiarate dai sindaci: “‘..non condivisione del metodo”, ‘..è importante un approfondimento tecnico’, ‘Abbiamo condiviso le gravi criticità’, ‘Confidiamo che la provincia sia vicina..’. E quindi? Proposte, idee, strategie, prese di posizione ed iniziative?“.

Fa eco anche il pentastellato Meles: “Bisogna superare la questione del metodo, altrimenti non si raggiunge alcun risultato utile: per prima cosa è necessario che i Comuni siano assistiti da esperti in campo giuridico-amministrativo, in campo della sicurezza impiantistica e in campo chimico-ambientale. Difatti solo con perizie e pareri che possano confutare la documentazione progettuale può esserci il margine di fermare l’impianto, sempre se questo è l’obiettivo reale dei Sindaci, e non quello di fare mera strumentalizzazione politica per ragioni elettorali”.

Meles si concentra poi sulle prospettive future: “Mi piacerebbe sapere quale sia questo fantomatico modello di sviluppo di cui straparlano i sindaci in questa nota: centri commerciali, palazzi e pedonalizzazioni insulse a Savona? La rendita da seconde case delle Albisole? La piattaforma portacontainer a Vado? La desertificazione industriale e l’isolamento della Valbormida? In questo quadro desolante il rigassificatore off-shore non stona affatto. Sul merito mi sembra che i Sindaci girino soltanto intorno, cercando soltanto di soffiare sul fuoco per fare i finti oppositori di Toti in vista delle elezioni regionali 2026, visto che gli elementi che portano sono oggettivamente deboli”.

I due consiglieri evidenziano che il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri (che appoggia con convinzione il progetto) è assente: “La Provincia – prosegue Orsi -, che nemmeno partecipa col presidente ma col vice, che la pensa diversamente su questo tema di capitale importanza, dimostra che la maggioranza (ad interesse) variabile (coalizione tra Partito Democratico e Cambiamo) che la regge nulla ha in comune. Ogni giorno che passa sono sempre più perplesso“. E anche Meles aggiunge: “Ancora una volta emerge il doppio standard applicato dal PD e dai suoi alleati in comune: hanno appoggiato il candidato totiano, hanno ottenuto in cambio la vicepresidenza, ma nonostante la forte, sempre a parole, divergenza su un tema che ha assunto rilevanza politica preminente sul territorio, non è seguita alcune crisi di maggioranza nell’ente provinciale”.