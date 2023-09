Incontro sul Rigassificatore, Toti: “A tutti chiedo di non amplificare paure del tutto infondate”

Liguria. “Il percorso comincia ora e con esso anche il confronto, partito prioritariamente con le amministrazioni locali direttamente coinvolte”. Inizia così la nota del presidente della Regione Liguria e commissario di Governo per il rigassificatore Giovanni Toti, dopo l’incontro con i rappresentanti delle categorie produttive (Unione Industriali di Savona, Legacoop Liguria, Confcommercio Liguria e Confcommercio Genova, Confagricoltura, Camera di Commercio delle Riviere, Confartigianato Savona Liguria e Confartigianato Savona, Coldiretti Savona, CNA) insieme agli assessori all’Ambiente e Infrastrutture Giacomo Giampedrone e allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti, oltre al presidente della Provincia Pierangelo Olivieri (in collegamento).

Un tavolo al termine del quale il presidente dell’Unione Industriali della Provincia di Savona Angelo Berlangieri ha comunque ribadito la necessità di “allontanare l’impianto dalla costa”, mentre Stefania Piccardo, presidente dell’Unione Provinciale Albergatori di Savona ha posto l’accento sui “rischi che potrebbero compromettere i sacrifici trasversali della parte privata e di quella pubblica”. Sempre ieri, inoltre, si è svolto anche un nuovo tavolo dei sindaci del savonese sul tema rigassificatore.

E da Toti è arrivata in primis l’apertura ad un confronto duraturo, al di là dell’incontro di ieri: “Come struttura commissariale ma anche come Regione, c’è la massima disponibilità a predisporre un calendario di incontri specifico, coinvolgendo anche Snam e Rina. È interesse di tutti noi tutelare le nostre aziende e per questo voi, come categorie, ma anche i singoli cittadini potranno avanzare osservazioni e proposte migliorative al progetto, in particolare rispetto al tracciato, ad oggi provvisorio, dei tubi a terra fino all’allaccio con la rete nazionale”.

Però è arrivato il monito del presidente di Regione: “Ogni contributo è benaccetto e indispensabile. Quello che chiedo a tutti è di non amplificare paure del tutto infondate sul piano scientifico: cerchiamo tutti di diffondere informazioni corrette”.

Sul progetto, la sua importanza e l’iter (che non sarà comunque breve e semplice): “Il governo ha ribadito che si tratta di un progetto strategico nazionale che segue la Legge Draghi, – ha proseguito ancora Toti, – individuando Snam come soggetto attuatore del Piano energetico nazionale. Nel caso in questione, a differenza delle procedure d’urgenza adottate per Piombino e Ravenna, questo progetto sarà sottoposto ad una serie di passaggi approfonditi con il ministero dell’Ambiente che rilascerà la Via nazionale e con la Conferenza dei Servizi, in cui si esprimeranno 53 enti e soggetti tecnici qualificati coinvolti nel percorso autorizzativo. Solo alla fine percorso avremo il progetto definitivo, con la garanzia di piena sicurezza“.

Infine, un passaggio sulle opere di accompagnamento, in caso di via libera, e sulla paternità della scelta di collocare il rigassificatore nell’area di Vado: “Parallelamente si aprirà con il governo il confronto sulle opere di accompagnamento, partendo da quelle già contenute nel Priimt approvato in Consiglio regionale, per arrivare alla firma di uno specifico Protocollo d’Intesa. Premesso che non è una scelta della Regione Liguria quella di posizionare lì la nave Snam ritengo sia una scelta ragionevole per una serie di motivazioni, a partire dal fatto che la Liguria ospita il primo sistema portuale del Paese e che l’area tra Vado e Savona è quella da cui è più facilmente raggiungibile la rete nazionale per portare il gas a tutto il nord ovest”, ha concluso Toti.