Incontro in Provincia con Toti sul rigassificatore, Lirosi scrive a Olivieri: “Invitare anche i consiglieri comunali di Savona”

Savona. Dopo la richiesta in consiglio comunale del consigliere Fabio Orsi (PensieroLibero.zero), il presidente del consiglio del Comune di Savona Franco Lirosi scrive al presidente della Provincia Pierangelo Olivieri per chiedere di invitare anche i consiglieri comunali di Savona all’incontro sul rigassificatore a Palazzo Nervi con il commissario Giovanni Toti.

“All’incontro di cui in oggetto – evidenzia Lirosi – sono stati invitate le rappresentanze politiche di alcuni comuni interessati all’eventuale posizionamento della nave rigassificatrice Golar Tundra nella rada di Vado, nonché il commissario Giovanni Toti, governatore della nostra regione, ed i rappresentanti della RINA SpA e della SNAM, proponente del progetto”.

“Alcuni consiglieri comunali di Savona – prosegue – mi hanno fatto notare, con missiva di pari epigrafe, che, per la nostra città – capoluogo di provincia -, non sono stati invitati gli stessi Consiglieri bensì solo il sindaco (e, aggiungo sommessamente, neppure il Presidente del Consiglio). Gli stessi scriventi, nel ricordare l’intensa attività svolta dal Consiglio Comunale, attraverso riunioni di Consiglio monotematico e di Commissioni dedicate, mi chiedono di riferirLe il loro disappunto ed il loro stupore per questa decisione”.

“Io stesso, quale Presidente del Consiglio Comunale, auspico che la richiesta di partecipazione possa essere accolta, nel comune interesse e nello spirito di collaborazione che non può e non deve venir meno tra i due enti più importanti della nostra Provincia. Certo che tale richiesta sarà tenuta in debito conto, colgo l’occasione per inviare cordiali saluti”, ha concluso Lirosi.