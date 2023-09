Incidente e autostrada in tilt: chiuso il tratto tra Altare e il bivio A6/A10 [AGG. RIAPERTO]

Agg. Ore 8.35. È stato riaperto il tratto compreso tra Altare e il bivio A6/A10, chiuso questa mattina a causa di un incidente avvenuto al chilometro 117+600. A comunicarlo Autofiori. Permangono, però, ancora code e disagi alla viabilità in entrambe le direzioni.

Savona. Inizia di giornata in salita per gli automobilisti sulle autostrade liguri dove un incidente in mattinata ha mandato in tilt la circolazione.

È successo poco dopo le 7,30, al chilometro 117+600. E, a causa del sinistro, Autofiori segnala la chiusura del tratto compreso tra Altare e il bivio A6/A10.

Disagi in entrambe le direzioni: si sono già iniziate a formare lunghe code sul tratto che superano i 6 km.

Inoltre, si segnala anche pioggia forte, con scarsa visibilità in particolare tra Spotorno e Feglino.