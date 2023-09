Savona. Vigili del fuoco in azione in via Romagnoli a Savona.

Secondo le primissime informazioni, intorno alle 17 di oggi un incendio sarebbe divampato all’interno di un appartamento nel sottotetto di un edificio.

Sul posto sono subito intervenuti gli uomini del distaccamento savonese.

Stando a quanto riferito, quando è scoppiato il rogo all’interno dell’appartamento non erano presenti persone e perciò non dovrebbero esserci feriti.

Al momento via Romagnoli è chiusa al traffico per consentire l’intervento dei soccorritori.

Aggiornamenti in corso.