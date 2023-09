Incastrata con l’auto in una zona pedonale, ringrazia carabinieri e pompieri: “Hanno risolto una situazione quasi impossibile”

Buongiorno, scrivo in merito al vostro articolo “Pietra Ligure, percorre la zona pedonale e finisce in fondo ad una scalinata“. Sono la persona che era alla guida e vorrei ringraziare i carabinieri e i vigili del fuoco di Finale Ligure e Albenga.

Dopo aver imboccato la strada sbagliata non sono riuscita a tornare indietro: ho sperato di farcela con varie manovre e inversioni, purtroppo però la macchina si è incastrata. Sono stati chiamati prima i Carabinieri di Finale Ligure e poi i vigili del fuoco, sempre di Finale Ligure. Questi ultimi hanno provato a trainare in su la macchina ma con scarsi risultati, se non quello di rimuovere l’auto incastrata nella curva. L’intenzione era quella di rimuovere l’auto dalla zona pedonale con l’intervento di una gru dei vigili del fuoco di Albenga.

La sfortunata vicenda ha avuto una svolta prima di mezzanotte, quandoi vigili del fuoco di entrambe le caserme hanno messo insieme le forze spostando anche di forza e spingendo insieme la macchina, allo stesso tempo trainandola su con il gancio del loro camion. Senza dubbio hanno risparmiato un grosso danno alla macchina che sarebbe stata completamente rovinata se agganciata alla gru, risparmiando anche di bloccare una strada aspettando un intervento di un’altra ditta.

Ringrazio infinitamente i carabinieri di Finale Ligure e le due caserme dei pompieri: insieme hanno trovato la migliore soluzione. I i loro interventi hanno risolto una situazione quasi impossibile, gli sono pienamente riconoscente.

