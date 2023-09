Il Gaslini è il 35esimo centro specializzato in pediatria al mondo secondo Newsweek

Genova. L’ospedale pediatrico Gaslini di Genova è tra i migliori ospedali specializzati al mondo secondo Newsweek.

La rivista americana ha stilato come ogni anno una classifica dei migliori ospedali del mondo a livello generale, e in attesa dei risultati ha diffuso i risultati delle indagini che premiano i migliori ospedali specializzati al mondo (World’s Best Specialized Hospitals 2024) e quelli che più stanno investendo in tecnologie smart (World’s Best Smart Hospital 2024).

Il bilancio, per il Gaslini, è più che positivo: la struttura è presente in entrambe le liste, e risulta al 35esimo posto per la pediatria in tutto il mondo e secondo in Italia. È invece 46esimo per ostetricia e ginecologia (e terzo centro italiano). Ottimo risultato anche per quanto riguarda l’oncologia, che è risultata 132esima sui migliori 300 nel mondo (senza distinzione tra strutture pediatriche e dell’adulto), e quattordicesima in Italia.

L’indagine World’s Best Specialized Hospitals si è basata sulle opinioni di medici, dirigenti ospedalieri e professionisti del settore sanitario che hanno partecipato al sondaggio consigliando e valutando gli ospedali nell’ambito delle rispettive specializzazioni. Rispetto al 2023, tutte le strutture hanno migliorato il punteggio. Per quanto riguarda ostetricia e ginecologia, la categoria è stata invece inserita in classifica solo a partire da quest’anno e il Gaslini si è fin da subito confermato uno dei migliori centri al mondo.

L’ospedale pediatrico infine si posiziona positivamente anche tra i “World’s Best Smart Hospitals 2024“, che rappresentano gli istituti più all’avanguardia nelle tecnologie intelligenti: come riportato da Newsweek, è sesto ospedale in tutta Italia e primo in Liguria. L’indagine ha considerato raccomandazioni su cinque categorie: Chirurgia digitale, Imaging digitale, Intelligenza artificiale, Teleassistenza e Cartella clinica elettronica.