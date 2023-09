I loanesi Luigi Trevia e Michela Acquarone protagonisti della clip di “Con te”, il nuovo pezzo degli Ex-Otago

Loano. Ci sono il mare e la spiaggia al tramonto, una location più che perfetta per un ballo romantico. Ci sono le strade e le piazze della città, percorse in sella ad una vespa in stile “Vacanze romane”. E poi ci sono loro, lui e lei, che raccontano una storia d’amore che dura da decenni attraverso i piccoli e grandi gesti d’affetto che caratterizzano la quotidianità di una inossidabile coppia. I loanesi Luigi “Ginetto” Trevia e la moglie Michela Acquarone sono stati scelti dalla band genovese degli Ex-Otago come protagonisti del videoclip del loro nuovo brano “Con te”.

Come spiegato a “The Hollywood Reporter” dal frontman Maurizio Carucci, gli Ex-Otago hanno deciso di raccontare ancora una volta “l’amore da un loro preciso punto di vista. È estremamente semplice, tipo a livello del mare, a zero metri, non ci alziamo mai troppo quando dobbiamo parlare di certi temi. Ne parliamo sempre per ciò che in qualche modo abbiamo percepito, abbiamo visto e passato con la nostra vita”.

E il brano, in particolare, parla “di questa coppia che sta insieme da una vita. Sebbene ci sia qualche rimpianto per non essersi forse anche tutelati troppo come individui. Perché quando stai con una persona, per così tanto tempo, diventi quasi tutt’uno ed è lì che poi ti trasformi e incominci forse a vedere il mondo con occhi diversi. Ci siamo sempre molto attaccati e affezionati a questi racconti semplici, poveri. La nostra politica è questa”.

La clip è stata realizzata dal collettivo genovese 3:52Lab. Sempre a “Hollywood Reporter”, il regista Brendon Lainez spiega che “l’idea di fare interpretare il video da una coppia di anziani è stata subito proposta dalla band che però ci ha dato poi carta bianca sulla realizzazione”.

La ricerca dei protagonisti è avvenuta “in prima battuta fuori dalle scuole e chiedendo alle agenzie. Ma era dura perché il periodo in cui dovevamo girare era un po’ ostico perché era agosto, ma per fortuna ci sono venuti incontro i fan degli Ex-Otago e siamo riusciti a trovare i due protagonisti, che erano i genitori e i nonni di due loro fan. Si sono prestati molto gentilmente a partecipare al video e il fatto che fossero una coppia vera e propria, per me ha dato tantissimo al tutto”.

“La nostra partecipazione al video è nata per caso – spiega a IVG.it Ginetto Trevia – Nostra figlia segue la band da sempre. Alla fine dello scorso anno il gruppo ha pubblicato sui propri canali un annuncio in cui comunicava che era alla ricerca dei protagonisti del nuovo clip, due persone di mezza età. Nostra figlia, quindi, ha inviato una nostra foto. A metà agosto ci hanno contattato per chiederci la disponibilità a girare”.

Così la troupe ha raggiunto Loano e si è messa al lavoro: “Abbiamo girato le scene in casa nostra e in giardino. Poi in giro per la città e in spiaggia, ai Bagni Doria che sono gestiti da amici. Siamo andati avanti tutto il giorno. I ragazzi sono stati davvero in gamba e molto professionali”.

Il risultato è “una ballad intima e profonda, è una raccolta di spaccati della quotidianità di coppia. È la celebrazione della bellezza della vita vissuta in due, quella dei due anziani protagonisti del video, esaltata da un ritornello che si apre con gli archi e un riverbero che vestono di appassionata profondità l’arrangiamento. Fra le note di questa canzone scorrono le immagini di un’esistenza a guadare i fiumi contro corrente, sempre mano nella mano, affrontando le imperfezioni e gli imprevisti che rendono la vita un’avventura che vale la pena vivere insieme, fino all’ultimo brivido”.

E chissà che ora per Ginetto e Michela non si apra una nuova carriera: “Diventare attori? [ride] E’ stato divertente, ma alla nostra età meglio riposarsi e dedicarsi alle nostre passioni”.

Che per quanto riguarda Ginetto e Michela sono, prima di tutto, il nuoto, specie quello “fuori stagione” in stile cimento. Ginetto, tra l’altro, vanta un piccolo record: lui e l’ex insegnante Lino Romanisio, sono stati i primi loanesi in vetta al Monte Bianco nel 1973.