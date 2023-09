I Dem a confronto sul rigassificatore: “Toti svende il territorio per compiacere al premier Meloni”

Savona. Si è concluso ieri sera alla società di Lavagnola il dibattito sulla nave rigassificatrice promosso dal Partito Democratico e dai Giovani Democratici, la giovanile del PD. Sono intervenuti il segretario provinciale del PD di Savona Emanuele Parinello, il consigliere regionale Roberto Arboscello e il segretario provinciale dei giovani democratici di Savona Andrea Ferrari.

“Come giovanile ci abbiamo messo poco a dire di NO al progetto della nave rigassificatrice, non porta nessun vantaggio a livello industriale, crea dei problemi a livello turistico e dei grossi problemi a livello ambientale e condanniamo fortemente il

metodo: non esiste che un presidente di Regione faccia sapere solo tramite i giornali l’arrivo di questa nave e che se dici NO sei considerato un terrappiattista, davvero inaccettabile” dice Ferrari.

“Noi però abbiamo fatto un passo in più, ovvero, noi siamo contro l’arrivo di questa nave, ma vogliamo che questo tipo di sistema non venga più usato, perché come vogliamo che il nostro mare sia pulito, vogliamo che anche il mare del nostro vicino sia pulito. Il progetto non risponde all’esigenza sempre più pressante, visti i cambiamenti climatici in atto e sotto gli occhi di tutti, di attuare politiche finalizzate alla transizione energetica ed ecologica in linea con le missioni del Piano di Ripresa e Resilienza” conclude.

“Il tema, al di là degli aspetti tecnici, è sostanzialmente politico: non esiste un motivo per cui il rigassificatore debba lasciare Piombino per arrivare a Savona-Vado. È una scelta politica del presidente Toti che attraversando un momento difficile nei

rapporti con i suoi alleati di centrodestra decide di svendere il nostro territorio per compiacere alla premier Meloni – aggiunge Roberto Arboscello -. Qui il rigassificatore non ci può stare, punto e basta. Questo territorio ha intrapreso da tempo la strada di uno sviluppo di un’economia turistica basata sulle nostre bellezze naturali che non può e non deve essere messo in pericolo da scelte scellerate come questa”.

“Il presidente Toti si dovrà rendere conto che quelli che lui definisce terrapiattisti sono la stragrande maggioranza dei savonesi che vogliono tutelare il proprio territorio e la propria salute” conclude il consigliere regionale Dem.

E intanto i gruppi consiliari di minoranza del M5S Albisola e di “Passione in Comune” hanno richiesto una commissione urgente al sindaco di Albisola Superiore, “affinché si possa discutere della problematica e conseguentemente ne derivi una pronuncia da parte dell’amministrazione su un progetto che interesserà nelle sue conseguenze anche il nostro litorale, con relative ripercussioni sull’ecosistema marino e le attività costiere che vivono di turismo per molti mesi all’anno come i bagni marini, le attività di ristorazione e di ricezione turistica, senza considerare la sicurezza dei cittadini, in relazione a potenziali incidenti che potrebbero accadere vista la grande incidenza di navi metaniere”.