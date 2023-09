Guasto al passaggio a livello tra Pietra e Loano, treni in ritardo fino a 80 minuti

Pietra/Loano. Sabato sera difficile per le persone in viaggio in treno nel ponente savonese. A causa di un guasto al passaggio a livello tra Loano e Pietra Ligure, infatti, molti convogli hanno accumulato pesanti ritardi.

I disagi sono iniziati alle 18.15 circa e si sono protratti fino a dopo le ore 20. Molti i treni coinvolti nello stop: i disagi hanno riguardato sia un Intercity (in ritardo di 50 minuti) sia diversi treni regionali, per i quali i ritardi hanno raggiunto anche gli 80 minuti.

Lunghi stop che hanno ovviamente coinvolto diversi viaggiatori, bloccati sui treni senza informazioni sull’accaduto.