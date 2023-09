Guasto al passaggio a livello di Borgio Verezzi: tecnici al lavoro

Borgio Verezzi. E’ tornata alla normalità intorno alle 16 e 30 la situazione al passaggio a livello di Borgio Verezzi.

Nel primo pomeriggio di oggi, infatti, si è registrato un guasto alla struttura, con riferimento all’apparecchiatura automatica che permette l’apertura o la chiusura delle barriere ferroviarie.

A seguito del problema tecnico immediato l’intervento dei tecnici di Rfi, che hanno comunque garantito una regolare circolazione dei treni sulla tratta interessata: i carabinieri arrivati sul posto hanno invece provveduto alla regolazione della viabilità in entrata e in uscita dalla località della riviera ligure, nell’intersezione che collega la via Aurelia al centro cittadino.

Il personale specializzato ha operato in breve tempo per la sostituzione necessaria al ripristino del normale funzionamento del passaggio a livello.

Alla fine non si sono registrati particolari disagi.