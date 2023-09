Grande Liguria in trasferta a Monza a sostegno della candidatura di Cateno De Luca

Monza. Ieri i responsabili del movimento autonomista Grande Liguria, Luigi Basso, Roberto Paolino e Massimiliano Traettino, si sono recati a Monza dove è in corso la campagna elettorale per le elezioni suppletive del Senato per dare il proprio appoggio al candidato Cateno De Luca, deputato all’Ars siciliana, sindaco di Taormina e responsabile di Sud chiama Nord.

A margine dell’iniziativa si è tenuto un incontro dove si sono avviate le intese in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, a cominciare dalle elezioni europee del prossimo anno.

Al centro dei colloqui il ruolo sempre più importante assunto dai movimenti autenticamente federalisti che stanno emergendo da Nord a Sud e l’individuazione di moderne forme di collaborazione e sinergia.