Giornata mondiale della sicurezza dei pazienti, le iniziative nella Asl 2

Savona. La Giornata mondiale della sicurezza dei pazienti, World Patient Safety Day 6, che si celebra il 17 settembre, quest’anno è stata dedicata al coinvolgimento dei pazienti, dei familiari e dalla comunità nella sicurezza dell’assistenza.

“Si tratta di una giornata di grande rilevanza – afferma Angelo Gratarola, assessore alla sanità di Regione Liguria – per cui in tutti i territori della Regione, insieme alle Asl e agli ospedali liguri, sono state organizzate iniziative per sensibilizzare gli operatori sanitari e la popolazione. Il coinvolgimento di pazienti, famiglie e associazioni è uno dei temi principali per rendere l’assistenza sanitaria più sicura e promuovere la cultura della sicurezza, i corretti comportamenti e la prevenzione dei rischi”.

“Siamo impegnati su questo fronte – aggiunge Filippo Ansaldi, Direttore Generale di Alisa – in tutti gli ambiti della sistema sanitario: abbiamo attivato percorsi che aggiorniamo e miglioriamo continuamente con i DIAR, i dipartimenti interaziendali regionali, che hanno proprio il compito di garantire il massimo delle performance, ma soprattutto quello della sicurezza delle cure e quella dei pazienti”.

ASL 2

Per la giornata del 17 settembre è stata organizzata in collaborazione con l’associazione podistica savonese una camminata non competitiva e tante attività in Piazza Pertini con la presenza di numerose Associazioni e realtà operative sul territorio. La partecipazione alla camminata è gratuita. La partenza è prevista alle ore 10.00 in piazza Pertini e seguirà un percorso che toccherà alcune dei principali monumenti e panorami caratteristici della nostra città: piazza Eroe dei due mondi; la Fortezza del Priamar, la Torre Leon Pancaldo; il Convento di San Giacomo; Piazza Marconi e piazza Sisto IV. Il ritorno sarà in piazza Pertini.

Verranno inoltre allestiti postazioni e stand dove gli operatori sanitari di ASL 2 saranno a disposizione per informazioni sulle attività e i servizi, consigli sui corretti stili di vita. Sempre in Piazza sono previste brevi esibizioni da parte di alcune associazioni e realtà sociali e sportive attive sul territorio.