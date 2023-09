Genova, follia al carcere di Marassi: detenuto sale sul tetto e lancia oggetti in strada

Genova. Un detenuto del carcere di Marassi è riuscito a salire sul tetto e ha lanciato oggetti in strada.

Sul posto si sono recate tre pattuglie della polizia locale e i carabinieri. Il detenuto è un giovane straniero. Non sono sono chiare le motivazioni della protesta che non sarebbe però legata a quelle delle scorse settimane motivate dal caldo e dal sovraffollamento.

L’uomo ha lanciato alcuni oggetti presi dal tetto del panificio interno al carcere, compresi alcuni tubi della condotta e ha smontato altri pezzi dal tetto.

Nessuno fortunatamente è rimasto ferito dal lancio di oggetti. La polizia penitenziaria ha cercato per quasi due ore di convincere l’uomo a lasciare il tetto insieme ai vigili del fuoco. Al detenuto è stata offerta anche una sigaretta e alla fine ha deciso di rientrare.

Dalle finestre alcuni carcerati hanno approfittato del momento e dell’attenzione mediatica per inneggiare all’indulto ma il clima è rimasto sempre tranquillo. La situazione è tornata alla normalità poco dopo le 16. Il detenuto ha accettato di salire sul carrello mobile dei vigili del fuoco ed è stato riportato in carcere.

Si era anche sparsa la voce di una possibile rivolta, seccamente smentita però dal Sappe: “Non c’è in atto alcuna rivolta. C’è stata, ma ora è rientrata, la folle protesta di un detenuto che, solo, è salito sul tetto di un edificio carcerario e lancia oggetti verso corso De Stefanis. La situazione è sotto controllo e la Polizia Penitenziaria ha fatto di tutto per far tornare la ragione all’uomo, uno straniero, con una preziosa e fondamentale opera di mediazione che si è rivelata risolutiva. Certo è che ci diffonde queste false notizie è un irresponsabile”.