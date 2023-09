Garlenda, acqua grigia dai rubinetti: il sindaco firma l’ordinanza e vieta l’uso potabile

Garlenda. Da questa mattina, dai rubinetti dei cittadini del borgo ligure di Garlenda esce acqua grigia.

Il Comune è quindi corso ai ripari a tutela della salute pubblica emettendo un’ordinanza: “In via precauzionale – si legge nel documento firmato dal sindaco Silvia Pittoli -, al fine di attendere i controlli di Sca Spa, si vieta di utilizzare acqua per usi potabili per incorporazione negli alimenti e come bevanda, con riferimento alla risorsa idrica immessa nel civico acquedotto su tutto il paese di Garlenda. Decorrenza immediata (oggi 11 settembre) fino a revoca disposta a seguito dell’esito delle analisi di compatibilità richieste”.

Spiega il sindaco Pittoli: “Da stamane esce dai rubinetti acqua grigia, presumibilmente un deposito terroso/argilloso. Sca spa ha chiesto di emettere ordinanza di non utilizzo per scopo alimentari in via esclusivamente precauzionale in attesa dei controlli. La Sca ipotizza che il livello di falda sia sceso per i consumi e per la siccità prolungata”.