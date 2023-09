Funivie, Pasa (Cgil): “Bando deserto è fotografia di una politica incapace di risolvere i problemi”

Savona. “La Regione Liguria e il Ministero sono incapaci di trovare soluzioni alle crisi industriali del savonese. In sei anni il presidente della Regione non ha portato un solo risultato positivo rispetto alle crisi industriali del territorio. Ha notizie sul bando di vendita e quale sia la strategia del governo su Piaggio? Ha notizie da Invitalia e il Ministero del Made in Italy sull’investimento previsto nello stabilimento di Vado Ligure di Alstom ex Bombardier? Ha notizie del percorso di salvataggio della Sanac di Vado Ligure? E su Funivie?”. A chiederlo è Andrea Pasa, segretario provinciale di Cgil Savona.

“Altra pesante tegola nel percorso di riattivazione dell’infrastruttura che collega il porto all’entroterra e totalmente ecologica, ferma al palo da novembre del 2019: nessuna impresa ha partecipato al bando per l’assegnazione dei lavori di ripristino scaduto ad inizio settimana – nota ancora Pasa – È la fotografia di una politica nazionale e regionale incapace di risolvere i problemi. Dopo quattro anni ancora tutto in alto mare, eppure stiamo parlando di una infrastrutture strategica per la regione, il ministero, il Governo e soprattutto necessaria alla portualità savonese e più in generale ligure”.

“L’amministratore regionale e il presidente Toti invece di perdere tempo in inutili progetti che vanno contro il modello di sviluppo savonese e contro le comunità farebbe bene ad interessarsi dei problemi reali del territorio visto che ha la responsabilità politica da oltre sei anni e negli ultimi quattro non è capace di portare a casa nessuna soluzione alle tante troppe crisi industriali savonesi e liguri, neppure con i governi amici”.

“Ora è necessario che la Regione e il Ministero senza perdere ulteriore tempo prendano in mano la situazione e risolvano il nodo della ricostruzione parallelamente lavorino per costruire il bando per la concessione per dare finalmente ‘gambe’ al progetto di integrazione tra ferro/fune e parchi che consisterebbe uno sviluppo a 360 gradi dell’infrastruttura e una nuova modalità di gestione del trasporto delle rinfuse eliminando centinaia di camion che oggi pericolosamente transitano dal porto all’entroterra e viceversa. Ed è fondamentale anticipare l’incontro previsto per il 6 ottobre presso il ministero”.