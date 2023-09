Football americano, i Pirates si preparano per la nuova stagione: il punto del presidente Giacchello

Albisola. Tutto pronto al Pirates Field, dove domenica 17 settembre dalle ore 10,00 si svolgerà il 5° camp recruiting per il team Pirates.

Ad attendere le nuove leve sarà al gran completo il coaching staff del team albi-savonese, con sempre sulla tolda del vascello pirata il riconfermatissimo capo allenatore Alfredo Giuso Delalba. Oramai è il 5° anno che i Pirates svolgono il reclutamento che ha sempre portato nuovi giocatori e giocatrici, sia senior che junior con la squadra flag.

La giornata si svolgerà a partire dalle ore 10:00 con la registrazione a seguire i consueti esercizi di routine e riscaldamento ed alcune prove fisiche, che andranno dalla resistenza, alla velocità ed alla forza. Niente di trascendentale, solo prove pratiche per vedere il grado di preparazione dei nuovi prospetti e capire le aree di miglioramento ed i loro punti di forza. Abbigliamento consono con scarpe con tacchetti di gomma adeguate al campo in sintetico.

Ne approfittiamo per fare alcune domande al presidente Michele Giacchello per quanto concerne i progetti dei Pirates 2024.

Presidente, facciamo un passo indietro. Stagione 2023 chiusa con una semifinale persa. Un risultato veritiero?

“Diciamo che rispetto a quella del 2022 (persa contro gli Skorpions ndr) questa semifinale l’abbiamo giocata alla pari. Abbiamo purtroppo pagato ancora un pizzico di esperienza in meno ed un pizzico di emotività in più rispetto ai nostri avversari che si sono mantenuti più lucidi nei momenti clou della partita . Diamo a loro il merito di una vittoria sofferta ma meritata, che li ha proiettati in finale anch’essa poi vinta con merito”.

Ma i Pirates non si sono fermati…

“Esatto. In accordo con il coaching staff, hanno deciso di partecipare anche al campionato italiano flag (senza contatto) di 2° divisione. I ragazzi, concluso il girone al terzo posto, saranno impegnati settimana prossima nel bowl di semifinale a Grosseto da dove usciranno le 8 squadre che parteciperanno alla final eigh in programma a Trento per fine settembre”.

Parliamo anche di sport al femminile e voi siete stati sempre attenti al lato rosa dello sport.

“ Che dire? Sono delle autentiche stakanoviste del football. Un vero esempio per molti per il loro impegno costante. A cominciare da Alice Menaballi, allenatrice del tackle, giocatrice della flag femminile, vero deus ex machina. Poi vorrei citare anche Carola Bianchelli passata dalla nazionale under 17 flag diventando campionessa d’Europa nel 2021 a quella senior dove ha conquistato un brillante 6° posto finale nel campionato europeo appena conclusosi in Irlanda. Inoltre, dopo il brillante 7° posto nel campionato femminile flag , le nostre ragazze hanno dato la loro disponibilità e sono andate in prestito al team Bulldog di Toirano per partecipare con loro al campionato di 2° divisione flag , dove si possono schierare anche squadre miste”.

Progetti riguardo i giovani?

“Siamo decisamente orientati sulle giovanili. Dallo scorso anno, abbiamo iniziato un progetto scolastico con alcuni istituti savonesi che ci hanno riconfermato la collaborazione. Abbiamo altri grandi progetti scolastici in cantiere che a breve verranno comunicati. Un’altra grande collaborazione è in atto , grazie ai buoni rapporti del nostro Coach Giovanni Modena, con l’università di Montreal Canada, dove questa estate è stata ospite la nostra allenatrice Alice Menaballi per un settimana di full immersion nel football. I giovani sono il nostro futuro e la nostra scuola football ha prodotto dei buoni risultati in questi termini. Saremo presenti con la nostra rappresentativa Liguria al Trofeo CONI in programma a Matera dal 21 al 24 settembre con il team flag football junior e sempre in ottica di squadre nazionali , abbiamo i nostri due giocatori Alessandro Canto e Fabrizio Longato che saranno impegnati con la nazionale juniores di football americano proprio domenica 19 in Germania contro i pari età tedeschi per la qualificazione alle fasi finali del campionato europeo di categoria”.

Parliamo di impianti, nota dolente di parecchie realtà sportive.

“Vero. Abbiamo letto e seguito le note vicende legate allo Stadio Bacigalupo di Savona. Siamo contenti che alla fine si sia trovata una soluzione anche con l’aiuto di società che non siano solo calcistiche e parlo del Rugby Savona a cui va il mio personale in bocca al lupo. Per quanto ci riguarda la nostra casa è Albisola e siamo in totale sintonia con l’amministrazione comunale che ci ha accolto oramai dal 2016 . Con gli uffici preposti stiamo attivamente parlando per un ammodernamento ed efficientamento energetico dell’impianto di Luceto per i prossimi anni, per rendere più accogliente e migliorare ,sotto tutti i punti di vista, l’impianto in nostra gestione”.

Un ultima domanda, giungono voci di un trofeo in programma sabato 16 a Luceto, il Porro’s Trophy. Ci può spiegare.

“Il Porro’s Trophy è un evento goliardico che richiama giocatori da tutta la penisola e da tutte le squadre. Regola base che nessuno giochi nel proprio ruolo. Credo che chi verrà a vedere questa partita, ingresso libero, si divertirà ed assisterà a scene impensabili che mai si potranno rivedere su un campo di football americano”.