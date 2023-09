Fondo strategico regionale: 600mila euro per l’edilizia pubblica, risorse per alloggi universitari

Liguria. Via libera alla seconda tranche di investimenti del Fondo Strategico Regionale 2023, che prevede circa 14,5 milioni di euro da impiegare su tutto il territorio regionale. Vari gli interventi previsti, che riguarderanno cultura, edilizia scolastica, edilizia residenziale pubblica (Erp) e rigenerazione urbana, sport, università, entroterra e infrastrutture.

“Con queste risorse del Fondo Strategico Regionale 2023 andiamo ad investire su alcuni dei settori più importanti nella vita dei cittadini e degli enti locali – commenta il presidente della Regione Liguria e assessore alla Cultura Giovanni Toti – Ad esempio, oltre 7 milioni per la rigenerazione urbana e l’edilizia sia scolastica che residenziale pubblica, oltre un milione di euro per potenziare l’accessibilità e la viabilità nel nostro entroterra, più di 2 milioni e 700mila euro per le infrastrutture sportive e per gli alloggi per studenti universitari: tutti investimenti necessari e strategici per il territorio, che permetteranno la realizzazione di opere molto attese. Come assessore alla Cultura, inoltre, voglio sottolineare l’impegno che la Regione sta portando avanti per sostenere i nostri teatri. In particolare, abbiamo dato il via libera a investimenti per oltre 3 milioni e 600mila euro, che permetteranno non solo la realizzazione di rilevanti interventi di restauro e messa in sicurezza ma anche il sostegno alla produzione, in modo da stare al fianco di creatività ed espressione artistica”.

Sul fronte dell’edilizia residenziale pubblica 600mila saranno destinati ad Arte Savona per il recupero e l’adeguamento di locali sfitti, con l’obiettivo di fornire una offerta abitativa a quanti ne abbiano i requisiti.

“Attraverso gli assessorati che rappresento andremo a finanziare lavori tanto attesi quanto importanti su tutta la Liguria, interventi che interesseranno da vicino centinaia di cittadini migliorandone sensibilmente la qualità di vita e recuperando, al contempo, aree inutilizzate o bisognose di essere riqualificate – dichiara l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola -. Per l’edilizia scolastica interverremo su quattro scuole con opere di completamento e adeguamento fondamentali per garantire la miglior formazione possibile ai nostri giovani, investendo in totale oltre 1,5 milioni di euro”.

“Su questo tema siamo inoltre in continuo contatto con il Ministero per avere ulteriori risorse che ci consentano di potenziare ancora le infrastrutture scolastiche liguri. Sull’edilizia residenziale pubblica porteremo avanti sei interventi per 3,5 milioni di euro recuperando alloggi, spazi socioeducativi, eliminando l’amianto e rifacendo coperture per aiutare così tutte le Arte che operano quotidianamente in maniera proficua nelle province di Imperia, Savona, Genova e La Spezia”.

Sono POI stati stanziati ulteriori 672mila euro per i lavori che garantiranno l’insediamento di 309 nuovi posti alloggio universitari all’interno della ex Clinica Chirurgica San Martino a Genova: “Il cofinanziamento per i lavori all’ex Clinica Chirurgica del San Martino a Genova, infine, è una risposta efficace al crescente fabbisogno di alloggi universitari da parte di tanti studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi e fuori sede” dichiara l’assessore regionale allo Sport e all’Università Simona Ferro.